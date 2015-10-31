کشف سه تن زغال قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد/۳۲نفر دستگیر شدند

عزت الله بهشتی به خبرنگار مهر گفت: در این رابطه ۳۲ نفر از تولیدکنندگان زغال در مناطق مختلف استان دستگیر شدند.

وی بیشترین تولید زغال را مربوط به شهرستان کهگیلویه عنوان کرد و اظهار داشت: طی شش ماه اخیر یک هزار و ۶۵۵ کیلوگرم زغال در این شهرستان کشف و ضبط و هفت نفر در این رابطه دستگیر شدند.

بهشتی افزود: در شهرستان بویراحمد هم ۴۱۰ کیلوگرم زغال از شش تولیدکننده کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: در دیگر شهرستانها نیز مقادیری زغال قاچاق کشف و ضبط شد و تنها در شهرستان گچساران هیچ گونه کشف زغال وجود نداشت.

کیمن ماموران حفاظت منابع طبیعی در مناطق جنگلی

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیشترین تولید زغال در مناطقی رخ می دهد که سوخت رسانی کمتر است.

وی روستاهای بخش دیشموک، زیلایی و پیچاب را از جمله مناطقی دانست که به علت سخت گذر بودن، حمل سوخت سخت است.

بهشتی از معرفی متخلفین تولید زغال به مراجع قضایی خبرداد و گفت: این افراد به پرداخت جریمه محکوم شدند.

وی بیان کرد: این افراد زغال های تولید شده را در شهرهای استان و دیگر استانها به فروش می رساندند.

بهشتی افزود: گشت های مراقبت از منابع طبیعی به صورت روزانه بر عرصه های جنگلی استان نظارت دارند.

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این اکیپ ها به صورت غیرپیش بینی شده کمین می زنند و به صورت تصادفی در یک منطقه گشت زنی می کنند.

وی افزود: از یک میلیون هکتار جنگل در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۰ درصد آن پوشیده از درختان بلوط است و این جنگل ها۲۰ درصد از جنگل های بلوط حوزه زاگرس را تشکیل می دهند که بیشتر در ارتفاعات ۷۰۰ تا دو هزار و ۱۰۰ متری بالاتر از سطح دریا پراکنده هستند.