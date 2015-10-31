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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۴۳

دریچه «کیش مهر» بر زندگی علامه طباطبایی گشوده می‌شود

دریچه «کیش مهر» بر زندگی علامه طباطبایی گشوده می‌شود

زندگی علامه محمد حسین طباطبایی در قالب سریال نمایشی رادیویی «کیش مهر» به کارگردانی جواد پیشگر از روز یکشنبه دهم آبان ماه روی آنتن رادیو نمایش می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان «کیش مهر» نوشته داوود نقلانی آمده است: هنگامی که علامه طباطبایی ۲۳ سال بیشتر نداشت، پس از اتمام تحصیلات دینی خود در مدرسه طالبیه تبریز برای تکمیل علوم و معارف دینی به همراه خانواده و برادر کوچکترش محمد حسن، عازم حوزه نجف اشرف شدند و در همان  اولین روزهای اقامت شان، مجتهد جلیل القدر قاضی طباطبایی که با علامه نیز خویشاوندی دوری داشته به ایشان مراجعه می کند و وی را برای تحصیل در نجف اشرف راهنمایی می کند تا اینکه ... .

در این نمایش رادیویی محمدرضا علی، مهرداد مهماندوست، رامین پورایمان، فریبا متخصص، بیوک میرزایی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«کیش مهر» به تهیه کنندگی عذرا وکیلی، صدابرداری رضا طاهری و افکت نرگس موسی پور از دهم آبان ماه ساعت ۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 2953903
محیا رضایی کلانتری

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