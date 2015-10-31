به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان «کیش مهر» نوشته داوود نقلانی آمده است: هنگامی که علامه طباطبایی ۲۳ سال بیشتر نداشت، پس از اتمام تحصیلات دینی خود در مدرسه طالبیه تبریز برای تکمیل علوم و معارف دینی به همراه خانواده و برادر کوچکترش محمد حسن، عازم حوزه نجف اشرف شدند و در همان اولین روزهای اقامت شان، مجتهد جلیل القدر قاضی طباطبایی که با علامه نیز خویشاوندی دوری داشته به ایشان مراجعه می کند و وی را برای تحصیل در نجف اشرف راهنمایی می کند تا اینکه ... .

در این نمایش رادیویی محمدرضا علی، مهرداد مهماندوست، رامین پورایمان، فریبا متخصص، بیوک میرزایی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

«کیش مهر» به تهیه کنندگی عذرا وکیلی، صدابرداری رضا طاهری و افکت نرگس موسی پور از دهم آبان ماه ساعت ۶:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.