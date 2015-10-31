مجتبی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از انتقادات مبنی بر رها شدن شیرابه‌های زباله در کهریزک، گفت: ۵۰ سال است که این شیرابه‌ها در مجموعه کهریزک وجود دارد و سال‌هاست زباله‌ها در تهران در کهریزک دفن می‌شود اما مرکز پردازش زباله‌های ما در آرادکوه که ظرفیت پردازش روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن زباله را دارد، تمامی زباله‌ها را پردازش می‌کند.

وی ادامه داد: در تهران روزانه ۷ هزار تن زباله تولید می‌شود که این میزان کمتر از ظرفیت پردازش زباله ما در این مرکز است؛ بنابراین همه زباله‌ها پردازش شده، زباله‌های تر تبدیل به کود کمپوست می‌شوند و زباله‌های خشک در حد ۲۰۰ تن در زباله‌سوزها سوزانده می‌شوند و زباله‌هایی که قابلیت برگشت دارند، دفن شده و با لایه‌ای خاک روی آن پوشانده می‌شود.

معاون شهردار تهران گفت: تا زمانی که ظرفیت زباله‌سوز ما تکمیل شود، این زباله‌ها دفن می‌شود اما هیچ‌کدام از آنها شیرابه تولید نمی‌کنند.

عبداللهی با تاکید براینکه تصفیه‌خانه شیرابه‌ها در کهریزک در حال فعالیت است، گفت: حوضچه شیرابه از ۱۸ هکتار به یک چهارم یعنی حدود پنج، شش هکتار کاهش یافته است؛ بنابراین کارخانه هرگز تعطیل نبوده و در حال فعالیت است و طی یک سال آینده تلاش می‌کنیم این حوضچه شیرابه جمع‌آوری شود.

وی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر بوی نامطبوع مرکز جمع‌آوری زباله‌ها در محدوده اتوبان، گفت: بوی نامطبوع این اتوبان ربطی به مرکز زباله ندارد، زیرا باد تهران از غرب به شرق می‌وزد و ما با مطالعات دانشگاهی و کارهای پژوهشی مطمئن شدیم بوی نامطبوع از سمت مرکز جمع‌آوری زباله به اتوبان کشیده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،اواخر هفته گذشته دو تن از اعضای شورای شهر تهران از محل تخیله زباله تهران در کهریزک به طور سرزده بازدید کرده و نسبت به دفن سنتی زباله در این محل انتقاد کردند.

رئیس کمیسیون سلامت شورا در این بازدید اعلام کرده بود: کارخانه‌ای برای تصفیه شیرابه زباله‌های شهر ایجاد شده که این کارخانه هم‌اکنون تعطیل است. مسئولان در شهرداری به دنبال محو کردن دریاچه شیرابه‌ها هستند در حالی که باید شیرابه‌ها تصفیه شود.