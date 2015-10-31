به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون اصفهانیان در خصوص عملکرد تیم داوری دربی هشتادویکم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه محسن ترکی از داوران خوب و شایسته ایران است و تجربه قضاوت در دیدار دربی را پیش از این داشت، به همراه رضا سخندان و محمدرضا ابوالفضلی به خوبی از عهده قضاوت بازی درآمد.

وی ادامه داد: البته در قضاوت این دیدار چند نکته کوچک وجود داشت اما عملکرد کلی داوران بسیار خوب و سنجیده بود. لازم می‌دانم این عملکرد خوب را به جامعه داوری تبریک بگویم چراکه عملکرد داوران ایرانی بار دیگر مورد تایید همه قرار گرفت.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: البته نباید همکاری بسیار خوب دو تیم را نادیده گرفت بطوری که بازیکنان همه تمرکز خود را روی ارائه بازی زیبا قرار داده بودند و علاوه بر آن کادرفنی دو تیم و همینطور تماشاگران جو بسیار خوب و دوستانه‌ای را به وجود آورده بودند.

اصفهانیان در خصوص اعلام نظرهای برخی از اعضای جامعه داوری مبنی بر انتخاب داوران خارجی برای این دیدار خاطرنشان کرد: داوری کشورمان در سطحی قرار دارد که کشورهای دیگر برای برخی دیدارهای حساس خود از داوران ایرانی استفاده می‌کنند و با توجه به این شرایط اگر از داشته‌های خود استفاده نکنیم در واقع مقابل AFC و FIFA اعتبار داوریمان را خدشه دار کرده‌ایم.

وی که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: تیم داوری دیدار دربی هشتادویکم عملکرد بسیار خوبی داشت و این عملکرد تاکیدی بر نیاز به حمایت بیشتر از داوری کشورمان است. تیم داوری دیدار استقلال و پرسپولیس از بی‌سیم ارتباطی تیم داوری فغانی استفاده کردند و پس از پایان بازی در گفتگو با بنده تاکید زیادی در تاثیرگذاری وجود بی‌سیم در قضاوت داوری داشتند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پایان گفت: امیدوارم هرچه سریع‌تر موضوع خرید بی‌سیم نهایی شود و داوران بتوانند در قضاوت‌های خود از این ارتباط بهره مند شوند. در واقع این مورد یکی از موارد حمایت از داوری محسوب می‌شود و به این طریق می‌توان عملکرهای خوبی مانند دربی را بیشتر شاهد باشیم تا ادامه این عملکرد خوب پاسخ دیگری برای طرفداران استفاده از داوران خارجی برای دیدارهای داخلی باشد.