توزیع شیر در مدارس آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سیدمصطفوی صبح شنبه در این مراسم با بیان اینکه از اواخر هفته گذشته توزیع شیر پاستوریزه و هموژنیزه در بین ۶۰۰ هزار دانش آموز و همکار فرهنگی آغاز شده است عنوان کرد: این طرح تا پایان اردیبهشت ۹۵ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷۰ نوبت توزیع شیر در مدارس استان توزیع می شود اظهارداشت: به طور متوسط دانش آموزان استان هر هفته، دو نوبت از این طرح بهره مند می شوند.

سیدمصطفوی با بیان اینکه ۱۷ میلیارد ریال برای اجرای این طرح تخصیص یافته است گفت: در نظر داریم برای بهره مندی هرچه بیشتر دانش اموزان استان این مبلغ را تا ۲۲ میلیارد ریال افزایش دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه این طرح موجب افزایش میزان یادگیری دانش آموزان می شود، از مدیران مدارس خواست تا نسبت به توزیع مناسب شیر در بین دانش آموزان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به کیفیت مناسب شیر توزیع شده در مدارس گفت: کمیته توزیع شیر رایگان در مدارس استان به طور مداوم بر کیفیت شیر توزیع شده نظارت می‌کنند.

سید مصطفوی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده شیر رایگان در بین همه مدارس پیش دبستانی، ابتدایی، دوره اول متوسطه و نیز کلیه شبانه روزی های استان توزیع می شود.

آذربایجان غربی دارای ۵ هزار و ۵۰۰ مدرسه و ۵۷۰ هزار دانش آموز است.