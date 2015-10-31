۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

معاون دانشگاه آزاد خبر داد:

اصلاح هرم هیات علمی دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد از اصلاح هرم هیات علمی در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: به زودی با دریافت مجوز جذب، تعدادی از پزشکان مورد نیاز جذب می شوند.

دکتر سیدعلی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتقای کیفیت آموزش در علوم پزشکی دانشگاه آزاد انجام شده است و اکنون تمام واحدها و رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد مجوز دارد و همه رشته ها در حال حاضر برابر استاندارد است.

وی افزود: هرم هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سال جاری با جذب ۲۰۰ نفر هیات علمی به سمت و سوی استاندارد می رود و مورد تایید وزارت بهداشت قرار می گیرد.

ابطحی یادآور شد: فراخوانی برای جذب هیات علمی منتشر کردیم که ۲ هزار پزشک درخواست عضویت هیات علمی دادند که از این میان ۲۰۰ نفر جذب شدند. ۱۲۰۰

وی خاطرنشان کرد: ۱۲۰۰ نفر نیز از این تعداد کسانی هستند که در گذشته به نحوی تعهد منطقه ای یا تعهد عام وزارت بهداشت داشته اند و دیگر وزارت بهداشت به آنها نیازی ندارد و در حال بررسی هستند که تعهد این افراد آزاد شود. بر این اساس مجوز جذب تعدادی از آنها به ما داده می شوند که پس از نهایی شدن جذب می شوند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: ما به کمک به وزارت بهداشت ارتقای کیفی را مستمرا ادامه داده ایم و اصل برنامه ما این است که رشته محل ها، کتابخانه، هرم هیات علمی، آزمایشگاه، آزمایشگاه مهارت های بالینی و آموزش سرپایی را اصلاح کرده و با تطابق آن با شاخص های دانشگاه آزاد، آن را اجرایی کنیم.

کد مطلب 2953939
زهره بال

