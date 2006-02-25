به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه دانشجويان اهل سنت دانشگاه سيستان و بلوچستان آمده است : ما هر گونه هتك حرمت به مرقد فرزندان پيامبر را اهانت به اهل بيت رسول الله (ص) و اهانت به دين و آيين خود دانسته و محكوم مي كنيم و با عاملان شيطان صفت و كوردل، تا آخرين قطره خونمان مبارزه خواهيم كرد.

در اين برهه از زمان كه باطل كمر به نابودي اسلام بسته – تا جايي كه مسيحيان و يهوديان كه هر كدام ديگري را به قتل پيامبرشان متهم مي كنند، نواي وحدت سر مي دهند و مقصدشان را نابودي اسلام و تسلط بر مسلمانان اعلام مي كنند- اين چه ظلمي است كه ما مسلمان ها، اهل سنت و تشيع، -كه خدايمان و پيامبرمان و قبله مان يكيست و زير پرچم لا الله الا الله محمد رسول الله مبارزه مي كنيم - خود را جدا تصور كرده و دست وحدت را به سوي هم دراز نكنيم؟

ما در اينجا اعلام مي كنيم كه مذاهب اسلامي مثل اعضاي يك پيكر واحده هستند و هرگونه تعرض و اهانت به هر عضو، باعث تالم ديگر اعضا خواهد شد.

در پايان از مقام معظم رهبري كمال تشكر و قدرداني را داريم كه با سعه صدر و بصيرت روشن با اين مصيبت برخورد كرده و دلسوزانه و مخلصانه، موضع گيري مناسبي را اتخاذ فرمودند.