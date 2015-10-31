سیارک «جمجمه انسان» از کنار زمین عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان سراسر جهان از مدتها پیش خود را برای این رویداد دیدنی آماده کرده بودند. رصد عبور این سیارک از نزدیکی زمین از نیمه شب جمعه تا اوایل صبح شنبه (امروز) ادامه داشته و همچنان نیز ادامه دارد.

گروهی از اخترشناسان رصدخانه Arecibo واقع در پورتوریکو عبور این سیارک از فاصله ۴۸۲ هزار کیلومتری زمین را به تصویر کشیدند.

در این تصویر دیده می شود که سیارکی با سطحی غیرطبیعی و نامتوازن از کنار زمین عبور می کند. با دقت در این تصویر به خوبی مشاهده می شود که فرورفتگی هایی در این سیارک وجود دارد که تصویر کلی یک جمجه انسان را تداعی می کند.

جیمز ریچاردسون از دانشمندان گروه رادار سیاره ای Universities Space Research Association گفت: مشخصه های تاریک و روشن این سیارک نشان از وجود بی نظمی های ساختاری در آن دارد.

دانشمندان رصدخانه Arecibo طی ۴۰ دقیقه رصد این سیارک موفق به ثبت تصاویر راداری از آن شدند.

این سیارک درحالی از فاصله ای معادل یک سوم مسافت زمین تا ماه عبور کرد که دانشمندان ابعاد آن را فراتر از تصوراتشان یعنی ۶۰۰ متر تخمین زده اند.

همچنین اعلام شده که این سیارک ۲۰۱۵ TB۱۴۵ در هر ۵ ساعت یک بار دور خود می گردد.

این سیارک اول اکتبر سال جاری میلادی و با استفاده از رصدخانه Pan-STARRS ۱ دانشگاه هاوایی شناسایی شد. عبور این سیارک از فاصله نزدیک به زمین، درحالی که با سرعت ۱۲۶ هزار کیلومتر در فضا حرکت می کند در نوع خود منحصربفرد عنوان شده و تا سال ۲۰۲۷ نمونه مشابه دیگری روی نخواهد داد.