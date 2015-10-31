اخطارهای ترکی اجباری بود/بعد از گل پرسپولیس هم ۳۰ ثانیه مانده بود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ نصیرزاده درباره اعتراض استقلالیها به قضاوت محسن ترکی و گرفتن زمانهای زیاد تلف شده اظهار کرد: نیمه دوم ۴ دقیقه زمان اضافه داشت ولی مهدی رحمتی یک دقیقه و ۳۰ ثانیه روی زمین افتاد که این زمان به وقتهای تلف شده اضافه میشود. در واقع ما در زمانهای اضافه، زمان تلف شده داریم.
وی افزود: با این حال پرسپولیس در ثانیه سوم دقیقه ۹۵ گل تساوی را به ثمر رساند و برای همین باز هم ۳۰ ثانیه تا پایان بازی زمان باقی مانده بود. هیچ شبههای در گل پرسپولیس وجود ندارد. اگرچه گل میلیمتری بود ولی کاملا سالم است.
کارشناس داوری درباره نحوه قضاوت محسن ترکی هم گفت: ترکی در مجموع داور پر کارتی است ولی در دربی سعی کرد زیاد اخطار ندهد و کارتهایی هم که در بازی استقلال و پرسپولیس نشان داد، اجباری بود. ترکی همچنین به موقع آوانتاژ میداد. با توجه به بارندگی و لغزندگی زمین، ترکی به خوبی تشخیص میداد که زمین خوردن بازیکنان ناشی از لغزندگی بود یا خطا.
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