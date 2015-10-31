ایجاد زمینه اصلاح و تربیت زندانی هنر مدیریت در زندان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه، اژدر اسدبگی در بازدید از کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی زندانیان را برشمرد و با اشاره به نقش موثر نظارت بر انجام فرآیندهای اصلاحی و تربیتی زندانیان، استفاده مطلوب از امکانات برای فراهم سازی زمینه اصلاح و تربیت زندانیان را هنر مدیریت در زندان دانست.

وی تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی زندانیان به عنوان یکی از اولویت های اصلی سازمان زندان ها نیازمند بهره گیری از شیوه های نوین و بکارگیری نیروی انسانی کارآمد در بخش های تامینی و تربیتی است.

اسدبگی با تشریح عملکرد مجموعه زندان های استان در ۶ ماهه اول امسال به اهمیت اجرای برنامه های فرهنگی و برگزاری منظم کلاس های آموزش عقاید اسلامی و توسعه اشتغال وحرفه آموزی زندانیان اشاره کرد و افزود: استفاده بهینه از امکانات موجود در زندان ها زمینه دستیابی به فرصت های مطلوب اصلاحی وتربیتی و کاهش آسیب های اجتماعی زندانیان را فراهم می کند.

مدیرکل زندان های کرمانشاه در ادامه گفت: نظارت راهبردی بر اجرای فرآیندهای زندانبانی لازمه موفقیت دست اندرکاران در انجام این رسالت مهم است.

اسدبگی یادآور شد: رویکرد مسئولان ارشد سازمانی توسعه مدیریت علمی در زندان ها به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت موجود است و هنر مدیریت موثر در زندان ها در گرو به کارگیری و استفاده بهینه ازامکانات ونیروی انسانی کارآمد در راستای تحقق هدف های سازمانی است.

گفتنی است، اسد بگی در این بازدید گزارش محمد حاجی زین العابدین رئیس کانون اصلاح وتربیت را استماع و ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته راهکارهای لازم برای پیشرفت بیش از پیش طرح های عمرانی را ارائه کرد.