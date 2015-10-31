عربستان از بمب های خوشه ای در یمن استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد نیروهای ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان سعودی، از بمب های خوشه ای در استان «صعده» استفاده کرده اند.

این چهارمین بار است که عربستان سعودی در یمن از سلاح های ممنوعه استفاده می کند. طی دو ماه گذشته، عربستان سعودی در حمله به مناطق مختلف این کشور از جمله استان «حجه» و «مأرب» از بمب های خوشه ای استفاده کرده است.

سازمان عفو بین الملل شهریور سال جاری طی گزارشی با تایید به کارگیری سلاح های ممنوعه در حمله به یمن توسط عربستان، از این کشور انتقاد کرد. گفتنی است مطابق توافق نامه های بین المللی استفاده از هر گونه سلاح شیمیایی، میکروبی و سمی ممنوع است.