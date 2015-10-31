زمان اهدای جوایز اولین جشنواره دانشجویی نگاه رضوی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای جوایز اولین جشنواره دانشجویی «نگاه رضوی» که قرار بود از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ آبان برگزار شود به دلیل تقارن روزهای برگزاری جشنواره نگاه رضوی با جلسه برنامه ریزی چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، در تاریخ ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

همچنین آثار بخش مسابقه جشنواره نیز روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان در تالار فارابی پردیس هنرهای کاربردی دانشگاه هنر روی پرده می رود.

نخستین جشنواره دانشجویی فیلم و عکس «نگاه رضوی» به دبیری سهیل گوهری پور برگزار می شود.