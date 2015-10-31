به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم آغازین این دوره اظهار کرد: پنج سال است که در استان خراسان جنوبی دوره‌های بصیرت در تمامی رده‌های فرماندهی انتظامی استان تشکیل‌شده است.

خلیل واعظی بابیان اینکه در نیروی انتظامی دوره‌های بصیرت به دو صورت تشکیل می‌شود، افزود: یک دوره به‌صورت تمرکزی در کل عمر برای فرماندهان گروه‌های اول و یک دوره در بعضی از استان‌ها تشکیل می‌شود که سالیانه ۲۵۰ نفر در این دوره‌ها شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از نیروها هر ۵ دوره را طی کردند گفت: فرمانده پاسگاه، رییس کلانتری و فرماندهان بخش‌ها همه دوره‌ها را با همکاری سازمان‌ها، دستگاه‌های مختلف و بازرسی طی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در فضای کلاس‌ها باید یک فضای دینی و معنوی حاکم باشد، تصریح کرد: فضای دینی و معنوی کلاس‌ها باید به بدنه نیرو انتقال پیدا کند.

وی بیان داشت: هدف نهایی این دوره‌ها ضمن اینکه تشخیص‌ها را برای نیروهای انتظامی راحت می‌کند، ثمره آن را در خدمت‌گزاری و در ارتباط با مردم به‌خصوص مردم دین‌دار استان خراسان جنوبی نیز شاهد باشیم.

سردار واعظی بابیان اینکه بهتر انجام شدن کار مردم و ارتباط بهتر همکاران انتظامی با مردم جزو اهداف در دوره‌های بصیرت و چگونگی تشکیل دوره‌ها است، گفت: سالیانه همه رده‌ها بایستی یک‌بار آموزش‌های دوره‌های بصیرت را طی کنند.

وی افزود: دوره‌های بصیرت مباحث سیاسی، اخلاقی، احکام و مسائل روز را شامل می‌شود.