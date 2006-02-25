حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با خبرنگار"مهر"، با اشاره به همزماني سفر هياتهاي چيني و روسي به تهران براي مذاكرات هسته اي تاكيد كرد : در بحث هسته اي و موضوع كنسرسيوم مشترك غني سازي موضوع مهم تعداد طرفهاي كنسرسيوم نيست بلكه محوريت ايران در بهره گيري از چرخه سوخت و حق غني سازي است .



وي با بيان اينكه ورود اعضاي جديد به كنسرسيوم مشترك غني سازي تاثيري بر اصل موضوع ندارد افزود : اگر قرار باشد طرحي را كه روسها سعي دارند به ما قالب كنند ما را از حقمان محروم كند ورود كشور هاي ديگر به آن با اين انگيزه هيچ سودي براي ما نخواهد داشت .



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود :سابقه دو كشور چين و روسيه نشان مي دهد كه سعي مي كنند با بحراني نشان دادن اوضاع از ايران امتياز بگيرند بر اين اساس نبايد در اين شرايط اينگونه برداشت شود كه قراردادهايي درفضاي اضطرار با اين كشورها بسته مي شود .



وي افزود : يكي از اهداف گسترش رابطه ما با چين و روسيه اين بود كه مانع از اين شوند كه موضوع هسته اي ايران در شرايط اضطرار قرار گيرد و حال كه نتوانستند كفايت خود را در اين زمينه نشان دهند دليل ندارد قرار دادهايي با آنها ببنديم كه به نوعي امتياز دادن محسوب شود .



فلاحت پيشه با اشاره به تعلل و تاخير بيش از حد روسيه در تحويل نيروگاه بوشهر و سوخت آن گفت : روسها نشان داده اند در تكميل اين نيروگاه با آمريكا و اروپا تعامل بيشتري نسبت به ايران دارند .



وي همچنين به خود داري مسكو از ارسال گاز به اوكراين اشاره كرد و گفت : وابستگي ايران به چنين كشوري در سوخت هسته اي بسيار خطر ناك خواهد بود .