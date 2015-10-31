همایش پدافند غیرعامل در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پدافند غیر عامل پیش از ظهر شنبه در محل سالن اجتماعات استانداری لرستان برگزار شد.

بنا براین گزارش، در این همایش رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور و جمع زیادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان حضور داشتند.

گفتنی است این همایش به علت همزمانی با جلسه شورای اداری استان که با حضور نوبخت معاون رئیس جمهور برگزار شد با تاخیر یک ساعته آغاز شد.

در این همایش رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور به بیان مباحث مرتبط با موضوع پدافند غیر عامل پرداخت و راهکار هایی در این خصوص ارائه داد.

هوشنگ حاتمی با تاکید بر اینکه لازم است اقدامات موثر در حوزه پدافند غیرعامل با کار بسیجی صورت گیرد اظهار داشت: انتظار می رود قوای سه گانه به ویژه دولت در مباحث مربوط به پدافند غیر عامل حمایت های لازم را به عمل آورند.

وی در تعریف پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که به کار گیری آن ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن گفته می شود.