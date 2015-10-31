به گزارش خبرگزاری مهر، ایران و الجزایر دو کشور تأثیرگذار در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای و موضوعات جهانی دیدگاه های نزدیک به یکدیگر دارند. از جمله این مسائل مبارزه با تروریسم است که دو کشور مواضع مشترک دارند.

ایران و الجزایر مواضع مشابهی در خصوص تحولات منطقه و بین المللی دارند و بر ضرورت راه حل سیاسی برای توقف درگیری ها و خونریزی ها در سوریه و یمن به دور از دخالت خارجی و بر اساس منافع مردم دو کشور تاکید دارند.

چندی پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهور الجزایر گفت: ایران و الجزایر بر سر افزایش همکاری های راهبردی و برگزاری نشست های مقدماتی کمیته عالی مشترک دو کشور به توافق رسیدند.

بررسی زمینه های همگرایی ایران و الجزایر را در گفتگو با «عبدالمنعم احریز» سفیر الجزایر در ایران مورد بررسی قرار داده ایم که از نظر می گذرد.

*ایران و الجزایر در چه زمینه هایی می توانند همکاری مشترک داشته باشند؟ در رابطه با حوزه اقتصاد به ویژه در بخش انرژی این همکاری ها چگونه است؟

روابط میان ایران و الجزایر پس از رکود ۸ ساله در سال ۲۰۰۰ از سر گرفته شد و این اقدام پس از دیدار «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر و رئیس جمهور ایران در دوره اصلاحات که در سازمان ملل متحد صورت گرفت انجام شد. طرفین در این دیدار توافق کردند که روابط دو کشور بر اساس چارچوب های جدید از سر گرفته شود. از آن زمان به بعد روابط ایران و الجزایر به ویژه در زمینه سیاسی همواره رو به رشد است و مسئولان دو کشور در زمینه های مختلف چه در سطح سازمان ملل متحد و چه غیر آن با یکدیگر رایزنی می کنند به طوری که ایران و الجزایر در حال حاضر درباره مسائل مورد اهتمام طرفین با همدیگر گفتگوی سیاسی انجام می دهند.

اما متاسفانه روابط ایران و الجزایر در بعد اقتصادی رو به توسعه نبوده است و علت اصلی آن نیز تحریم ایران است که بیش از ۲۰ سال است بر این کشور تحمیل شده است. این امر، تعامل با بانک های ایرانی را به امری محال تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۱ حجم تبادل تجاری میان ایران و الجزایر بالغ بر ۵۰ میلیون دلار در سال بود اما این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۷ میلیون و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. ما این رقم را بسیار کم می دانیم و مسئولان دو کشور خواهان افزایش حجم تبادل تجاری و اقتصادی هستند.

امکانات بسیاری برای افزایش همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله انرژی وجود دارد و همکاری در این بخش از نظر ما بسیار مهم است. تبادل تجاری در زمینه های صنعت خودرو، دارو و خدمات از جمله زمینه های همکاری میان دو کشور محسوب می شوند.

*آینده همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور را پس از توافق هسته ای ایران و غرب چگونه ارزیابی می کنید؟

همکاری دو کشور طی ماه های آینده توسعه پیدا خواهد کرد، در این رابطه رئیس بانک مرکزی الجزایر برای بررسی امکان به جریان انداختن همکاری مالی میان بانک های دو کشور به ایران سفر کرده است و این از نظر ما بسیار مهم است. کارشناسانی از بانک مرکزی ایران نیز برای بررسی موانع بر سر راه تبادل تجاری میان دو کشور به الجزایر سفر کرده اند و ان شاء الله امکان افزایش تبادل تجاری میان ایران و الجزایر به طور ملموس انجام خواهد شد.

همانطور که گفتم صنعت دارو یکی از زمینه های خوب برای تبادل تجاری است، این صنعت در ایران بسیار پیشرفته است و این کشور تنها ۵ درصد نیازهای دارویی خود را از خارج وارد می کند و ۹۵ درصد نیازهای خود در این زمینه را تولید می کند. این مسئله برای ما بسیار حائز اهمیت است. همچنین در ایران صنایع مکانیک و تجهیزات کشاورزی وجود دارد که از دید ما بسیار مهم است.

رایزنی های مستقیمی میان اتاق بازرگانی ایران و الجزایر وجود دارد و هیئتی از اتاق بازرگانی الجزایر در ماه می سال جاری میلادی به ایران سفر و زمینه های همکاری میان دو کشور را تعیین کرد. همچنین در این رابطه کمیته عالی الجزایر - ایران در اواسط ماه دسامبر سال جاری میلادی به ریاست نخست وزیر الجزایر تشکیل جلسه خواهد داد، معاون رئیس جمهوری ایران نیز ریاست هیئت ایرانی را در این نشست برعهده خواهد داشت.

پیش از این نشست، نشست کمیته پیگیری به ریاست وزیر راه ایران و وزیر امور آفریقایی عربی الجزایر در اواخر نوامبر برگزار خواهد شد، این نشست ها در به جریان انداختن همکاری های اقتصادی میان دو کشور بسیار مهم هستند.

*ایران و الجزایر هر دو عضو جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی هستند، دو کشور چگونه می توانند از این ظرفیتها برای حل مشکلات منطقه و توسعه روابط فیمابین استفاده کنند؟

جنبش عدم تعهد کشورهای بسیاری را در خود جای داده است و باید نقش بسیاری در اوضاع حساس کنونی خاورمیانه ایفا کند، منطقه ای که اکنون درگیر جنگ یمن، بحران سوریه، بحران لیبی و دیگر بحران های پیچیده است. جنبش عدم تعهد می تواند در این رابطه نقش ایفا کند و گروه فشاری را تشکیل دهد که راه حل هایی را برای حل مشکلات منطقه ارائه کند. مشکلاتی که اکنون در منطقه شاهد آن هستیم با روش های خشونت آمیز و از طریق جنگ ها حل و فصل نخواهند شد و تمامی طرف های درگیر باید بر سر میز مذاکره بنشینند و از طریق گفتگو و مناقشه به دنبال ایجاد راهکارهای سیاسی برای مشکلات خاورمیانه و جهان باشند.

*در زمینه فرهنگی، علمی و گردشگری چه ظرفیت هایی برای گسترش همکاری دو کشور وجود دارد؟

در رابطه با همکاری فرهنگی میان ایران و الجزایر باید گفت که خبرگزاری رسمی ایران «ایرنا» و خبرگزاری الجزایر از ۱۰ سال پیش تاکنون توافقنامه ای را برای همکاری امضا کرده اند و مدیر کل مطبوعات الجزایر دو سال پیش به ایران سفر کرد و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا نیز قرار است به الجزایز سفر کند. خبرگزاری های دو کشور اطلاعاتی را درباره ایران و الجزایر منتشر می کنند زیرا طبق توافقنامه همکاری، ۲ کشور حق انتشار اخبار مربوط به یکدیگر را دارند و این اقدامی معمول به شمار می رود اما این روابط می تواند با سفرهای متقابل خبرنگاران دو کشور به ایران و الجزایر برای اطلاع از تحولات و مشکلات موجود دو کشور گسترش یابد.

در رابطه با گردشگری نیز باید گفت متاسفانه علیرغم امکانات بسیار گسترده، تبادل گردشگر میان دو کشور وجود ندارد. ما می دانیم ایران کشوری تورریستی است هر چند که به دلیل محاصره اقتصادی، مسئله گردشگری در ایران طی ۲ سال اخیر کاهش داشته است. ایران و الجزایر هر دو کشورهایی ۴ فصل هستند و این امر اقتضا می کند طرفین از فرصت های موجود استفاده کنند، برخی شرکت های گردشگری ایران خواهان اعزام توریست های ایرانی به الجزایر در اواخر سال جاری شمسی (تعطیلات عید نوروز) هستند و ما تلاش می کنیم این شرکت ها را به آژانس های مسافرتی الجزایر معرفی کنیم.

درباره همکاری در زمینه علمی و دانشگاهی در رابطه با همکاری دانشگاهی و تکنولوژی توافقنامه ای میان دو کشور وجود دارد اما در عمل، تبادلی وجود ندارد و ما تلاش می کنیم در نشست آتی کمیته مشترک، همکاری علمی و دانشگاهی را پیگیری کنیم. این موضوع بسیار مهم است به ویژه اینکه ایران از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته است. ایران در بحث نانوتکنولوژی در رتبه هفتم قرار دارد. در زمینه علمی و تکنولوژی نیز ایران دارای رتبه ۱۶ در جهان است و الجزایر می تواند از این ظرفیت استفاده کند همچنین امکان تبادل در زمینه هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و همکاری در زمینه های گردشگری، سلامت و تمامی زمینه ها در آینده فراهم است.

*خبرگزاری مهر گفتگویی را با «جمیله بوپاشا» مبارز انقلابی الجزایری در جریان سفر ایشان به ایران انجام داد. وی «انقلاب» و «اسلام» را از جمله ویژگی های مشترک ایران و الجزایر توصیف کرد. دولت و مردم الجزایر تا چه میزان به این دو مسئله اهتمام می ورزند؟

طبعا انقلاب ایران انقلاب معروفی بود و انقلابی بود که علیه ظلم و ستم و تبعیض و بی عدالتی انجام شد، این انقلاب، اسلامی بود تا اسلام نقش اساسی را در پیشبرد امور مردم و حکومت ایران ایفا کند. انقلاب الجزایر نیز با شعار «الله اکبر» آغاز شد و الجزایری ها با نام اسلام به مبارزه با استعمار فرانسه پرداختند زیرا استعمار فرانسه که در سال ۱۹۳۰ وارد الجزایر شد سعی داشت شخصیت اسلامی و عربی مردم الجزایر را از بین ببرد، استعمار فرانسه به دنبال نابودی دین اسلام و زبان عربی در الجزایر بود و مانع از آموزش در این کشور شد اما انقلاب الجزایر برای احیای شخصیت عربی و اسلامی الجزایر شکل گرفت.

*ایران و الجزایر در رابطه با مبارزه با تروریسم چه همکاری هایی می توانند داشته باشند؟

تروریسم و افراط گرایی دو موضوع شبیه به هم هستند. ما موضوع تروریسم و جرایم سازمان یافته را موضوع واحدی می دانیم. الجزایر از اوایل دهه ۹۰ میلادی با وضعیت دشواری مواجه بود و به تنهایی و بدون کمک با تروریسم و افراط گرایی مبارزه می کند. الجزایر، به کشورهای جهان از جمله ایران نسبت به خطر تروریسم هشدار داده است و اعلام کرده است تروریسم یک مسئله جهانی است اما متاسفانه الجزایر تا ۱۱ سبتامبر ۲۰۰۱ به تنهایی با تروریسم مبارزه کرده است، از این زمان به بعد جامعه جهانی نسبت به این موضوع که تروریسم یک پدیده جهانی هوشیار شد و همکاری بین المللی با الجزایر در زمینه مبارزه با تروریسم از جمله همکاری با ایران را آغاز کرد. این همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و کارشناسی است و ایران در نشست هایی که در رابطه با موضوع افراط گرایی در الجزایر برگزار شده شرکت کرده است و متقابلا میزبان کنفرانس ضد افراط گرایی در سطح کارشناسی در ۲ سال قبل بوده است.

گفتگو: سمیه خمارباقی