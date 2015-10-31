فریدون الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس شواهد، قدمت زندگی در استان اصفهان بسیار بیشتر از آن است که در برخی منابع مطرح میشود، اظهار داشت: برای نخستین بار حدود ۲۵ تا ۳۰ سال پیش در کنار روستای حسنآباد شهرستان مبارکه تپه های قلعه بزی مورد کاوش و مطالعات باستان شناسی قرار گرفت.
وی افزود: البته پیش از این مردم محلی وجود اشیایی ابتدایی را در این تپه به پژوهشگران دانشگاه اصفهان انعکاس دادند و بر این اساس گروهی زمینشناس برای مطالعه و پیمایش به این منطقه رفتند و در ادامه نیز هیئتهای باستانشناسی به کاوش در این منطقه پرداختند.
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به اینکه اشیای کشف شده در این منطقه به ۴۰ تا ۵۰ هزار سال پیش برمیگردد، ابراز داشت: بر این اساس، قدمت زندگی در این استان بسیار بیشتر از آن است که در ابتدا تصور میشد و یا هنوز در برخی منابع ذکر میشود.
وی ادامه داد: البته باید توجه کنیم که این آثار مربوط به دوره میان سنگی است که ابزارهای نخستین دستساز بشری برای زندگی در این دوران را به نمایش میگذارد و آثار کشف شده دیگر به طور مثال در تپههای سیلک آثار تمدنی است که به ۷ هزار سال پیش مربوط میشود.
اشیای کشف شده قلعهبزی در مخازن موزههای کشور نگهداری میشود
الهیاری در پاسخ به این سوال که چرا این منطقه برای بازدید عموم آماده نشده است، ابراز داشت: تپههای قلعه بزی از پایگاههای مهم باستانی ایران است و اشیای کشف شده در آن، تحویل میراثفرهنگی شده و در مخازن موزههای کشور نگهداری میشود.
وی اضافه کرد: امکان ایجاد سایت موزه در این منطقه وجود دارد اما این امر نیازمند برنامهریزیهای ویژه است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اینکه در استان پایگاههای باستانی زیادی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند، تاکید کرد: بر این اساس باید ابتدا با اولویتبندی مشخص شود کدام منطقه دارای ظرفیتهای خاص گردشگری است و ظرفیت بهتری برای ایجاد سایت موزه دارد.
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