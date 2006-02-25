به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، فدايي كه عصر امروز در يك نشست خبري مواضع تشكل متبوعش را تشريح مي كرد، ادامه داد: جمهوريت، اسلاميت، استقلال، آزادي، عدالت خواهي و ظلم ستيزي و مبارزه با استكبار از اصول جمهوري اسلامي است كه بايد حفظ و تقويت شوند.وي خاطرنشان كرد كه هر كس براي تضعيف اصول نظام گام بردارد، خود را از نيروهاي انقلاب جدا كرده است.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درپاسخ به سئوالي در خصوص اتحاد اصولگرايان اظهار داشت: طرحي براي همگرايي اصولگرايان در دست بررسي است كه مورد وفاق همه اصولگرايان باشد.

فدايي رويكرد جمعيت ايثارگران راهمگرايي بين نيروهاي اصولگرا دانست و اضافه كرد:جبهه پيروان خط امام و رهبري، تشكلي قديمي است و بخشي ازجبهه اصولگرايان را تشكيل مي ‌دهد، آبادگران نيز بخش ديگري از اين جبهه هستند ولي سلايق ديگري هم وجود دارند.وي احتمال داد كه در آينده نيز گروه‌ هاي ديگري بخواهند با عنوان "اصولگرا" وارد عرصه سياست شوند.

دبيركل جمعيت ايثارگران تاكيد كرد: ما ازقبل اعلام كرده ايم كه آرايش سياسي با عنوان "چپ و راست" را قبول نداريم و انتخابات مجلس هفتم و دولت نهم نيز ادعاي جمعيت ايثارگران درباره همدلي گروه ‌هاي اصولگرا را تاييد كرد.

هر كس براي تضعيف اصول نظام گام بردارد، خود را از نيروهاي انقلاب جدا كرده است

وي افزود: به عقيده ما، آرايش سياسي نيروها ديگر مانند سابق نيست و برخي گروه ‌ها و تشكل ‌هاي جديد سياسي شكل خواهد گرفت ومعتقديم كه گروه‌ هايي كه به طورشفاف در صحنه سياسي فعاليت مي ‌كنند، بايد دراين عرصه حضور يابند. بايد ديد اين گروه‌ هاي اصولگرا بر اساس چه موضوع مشخصي مي ‌خواهند ائتلاف كنند كه برپايه آن مي توان مساله را روشن كرد. "ما جبهه اصولگرايان را جبهه ‌اي باز تعريف كرده‌ ايم تا براي به دست آوردن سنگرهاي از دست رفته تلاش كنيم و جريانات مختف اصولگرايان در اين جبهه حضور يافتند و توفيقات خوبي نيز حاصل شده است".

اين فعال سياسي در ادامه نشست خبري خود، جمعيت ايثارگران را از بانيان شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي معرفي كرد و توضيح داد: جمعيت ايثارگران براي ايجاد شوراي هماهنگي تلاش‌ جدي داشت، اما اين شورا براي مقطع خاصي طراحي شده بود كه آن مقطع سپري شده و موضوع شوراي هماهنگي از نظر ما منتفي است.

فدايي با بيان اينكه "براي طراحي مسير آينده اصولگرايان ديدگاه ‌هاي مختلفي وجود دارد"، متذكر شد: ما در موضوع مشخصي براي هدف مشخصي هماهنگي داشتيم، اما اكنون موضوعي وجود ندارد و ممكن است در آينده اين هماهنگي دوباره شكل گيرد.

اين فعال سياسي كه تشكل متبوعش عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري نيست و تاكيد دارد جمعيت ايثارگران به همكاري مشترك با جبهه مذكور نياز ندارد، در عين حال تاكيد كرد: اصولگرايان مي توانند متناسب با موضوعات مختلف، انسجام و هماهنگي داشته باشند.

فدايي از حمايت همه اصولگرايان از دولت احمدي نژاد به عنوان فصل مشترك آنها در فعاليت سياسي گروه هاي اصولگرا ياد كرد و با بيان اينكه جبهه اصولگرايان واقعيت بيروني ندارد، گفت كه سعي اصولگرايان، حاكميت همگرايي ميان آنهاست.

دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه به گفته خودش، بيشترين تلاش را براي شكل گيري ائتلاف آبادگران در آستانه انتخابات مجلس هفتم و دولت نهم داشت، در خصوص اين عنوان اظهار داشت: برداشت همه كساني كه "آبادگران" را يك تابلو، تشكل و جريان مي دانند، درست است.

فدايي گفت: نگاه افراد نسبت به اين موضوع متفاوت است؛ برخي مي گفتند ظهور و بروز انسجام اصولگرايان در قالب "آبادگران" يك تابلو بود، برخي ديگر معتقدند كه "آبادگران" بروز فكر و انديشه جريان اصولگرا بود كه من اين دو را قبول دارم، اما عده ‌اي نيز مي ‌گويند "آبادگران" يك تشكل سياسي معين است و به دنبال ثبت تشكلي به همين عنوان هستند كه من اين را نمي ‌پسندم اما عقيده دارم بايد از گروه‌ هايي كه مواضع شفاف دارند، در عرصه سياسي استقبال كرد.

حمايت همه اصولگرايان از دولت احمدي نژاد به عنوان فصل مشترك آنها در فعاليت سياسي گروه هاي اصولگرا ست

وي تصريح كرد: بنده در همه مراحل شكل گيري ائتلاف آبادگران فعاليت داشتم ولي به دنبال ثبت تشكلي با اين عنوان نبوده ام ولي اكنون برخي ‌تصور مي ‌كنند بهتر است كه اصولگرايان با اين عنوان كار كنند كه البته به لحاظ عرف سياسي بهتر از اين مي شد عمل كرد.

خبرنگاري از فدايي سئوال كرد: آيا جبهه اصولگرايان به سرنوشت جبهه اصلاحات دچار نخواهد شد، كه وي پاسخ داد: اصولگرايان به سرنوشت دوم خرداد دچار نخواهند شد، چرا كه ائتلاف ما استراتژيك و مبنايي بوده و رنگ و بوي تاكتيكي ندارد.

دبير كل جمعيت ايثارگران افزود: اصولگرايان اختلاف ‌هايي دارند، اما در اصول هماهنگ هستند؛ دوم خردادي ها به صورت تاكتيكي براي كسب قدرت ائتلاف كرده بودند و ما از اين نظر تفاوت ماهوي با آنها داريم.

خبرنگاري از فدايي در خصوص حضور جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري سئوال كرد و وي پاسخ داد: انتخابات خبرگان تخصصي است و مربوط به تشكل هاي روحاني مي شود و تشكل هايي چون جمعيت ايثارگران صرفا مي توانند در زمينه افزايش مشاركت فعال و گسترده مردم در انتخابات و معرفي و تبليغ چهره هاي شاخص در اين عرصه فعاليت كنند.

وي در عين حال تصريح كرد كه جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در انتخابات آتي مجلس خبرگان رهبري با حمايت از نامزدهاي جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم ليست ارايه مي دهد.

خبرنگار "مهر" از دبير كل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درباره تعامل اين تشكل با دولت احمدي نژاد كه خود از اعضاي شوراي مركزي حزب مذكور است، سئوال كرد كه فدايي پاسخ داد: دغدغه هاي دولت و جمعيت ايثارگران مشترك هستند، اما چنانچه عملكرد دولت نيازمند نقد باشد، منصفانه و با طي مراحل امر به معروف و نهي از منكر اين كار را انجام خواهيم داد.