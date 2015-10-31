نقش سازمان ملل در سوریه حائز اهمیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان پس از پایان نشست بین المللی وین که در باره سوریه برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران ایرانی درباره این نشست هشت ساعته گفت: اولین مشکلی که وجود داشت این بود که دیدگاههای طرف های مختلف فاصله زیادی با هم داشت، برخی در جلسه شرکت کرده بودند تا دریک بیانیه ای اعلام کنند که طبق جدول زمانبندی شده، اقای بشار اسد درچه زمانی از قدرت کناره گیری کند.

وی گفت: درعین حال برخی بدنبال این بودند که از فرصت این جلسه استفاده کنند برای انکه بتوانند ایده های سیاسی خودشان را در موضوعات مختلف با تمرکزدرسوریه پیش ببرند.

امیرعبدالهیان تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران این موضوع مهمی بود که بتوانیم راهبرد خودمان را در فضای پرتضادی در جلسه پیش ببریم.

معاون وزیر امورخارجه با اشاره به اینکه امریکاییها طرحی از شب گذشته روی میز قرار داده بودند و طرح مکتوبی را هم روسیه برای برون رفت سوریه از بحران سیاسی ارائه کرده بود، افزود: کار اقای ظریف بسیار دشوار بود بخاطر اینکه فضای غالب در جلسه سمت و سویی داشت که ممکن بود برخی از موضوعات با سیاست ها و نگاه های جمهوری اسلامی ایران، روسیه و برخی از کشورها در تعارض باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل طولانی شدن جلسه، این چالش ها و تفاوت دیدگاهها بود، گفت: درنهایت بیانیه ای ۹بندی مورد توافق شرکت کنندگان قرار گرفت وتقربیا در همه بندهای این بیانیه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد که دیدگاههای مورد نظر خود را مطرح کند.

امیرعبدالهیان با اشاره به اینکه برخی از شرکت کنندگان دیدگاههای سازنده ای حتی در اصلاح بندهای بیانیه نداشتند، گفت: آقای دکتر ظریف خیلی تلاش کردند بتوانیم چارچوب اصلی سیاست خود را در موضوع سوریه درخروجی این بیانیه داشته باشیم.

وی گفت: نکات مهمی که در این بیانیه امده اولا بر مسائل اصولی همچون حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی سوریه تاکید شد و تصریح شد که هیچ کس بدنبال تجزیه کشور سوریه نیست.

معاون وزیر امورخارجه بااشاره به اینکه نکته دوم در باره سرنوشت اقای بشار اسد بود، گفت: در طرح های پیشنهادی که در طرح امریکا مطرح شد جدول زمانبندی برای پروسه انتقالی پیش بینی شده بود که با تلاش های اقای ظریف در این جلسه قرار براین شد هیچ جدول زمانبندی در این بیانیه پایانی نداشته باشیم و دراین مورد چانه زنی فراوان در جلسه انجام شد.

امیرعبدالهیان افزود: درنهایت تصویب شد که یکی از بندهای بیانیه این باشد که مردم سوریه نسبت به سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که کمترین چالش را داشت بحث مبارزه با تروریسم بود، اما باز چالش بر سر این بود که از نگاه طرفهای مختلف کدام گروهها تروریست شناخته می شوند، برخی روسیه را متهم می کردند به اینکه شما گروههای غیر از داعش و النصره را هدف قرار می دهید.

معاون وزیر امورخارجه گفت: موضوع مبارزه با ترورسیم و پیگیری روند سیاسی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفت.

امیرعبدالهیان افزود: برای ما نقش سازمان ملل در هرگونه پروسه سیاسی در سوریه بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: با پیشنهاد ایران مقررشد در یکی از بندها لحاظ شود که هرگونه پروسه سیاسی و هرگونه اتش بس در چارچوب تلاش های سازمان ملل و با کمک و نظارت سازمان ملل انجام شود.

امیر عبداللهیان افزود: قرارشد در ادامه این جلسه یک گروه کوچکتر و یا گروه تماسی تشکیل شود و یا بهمین شکل جلسات بعدی ادامه پیدا کند.

معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه نشست بعدی در وین خواهد بود، عنوان کرد: تاریخ و جزئیات آن بعداً مشخص می‌شود و قرار شد دی میستورا با توجه به نحوه پیگیری روند سیاسی و براساس بیانیه‌ای که روی آن توافق صورت گرفت با کشورها در تماس باشد.

تثبیت راهبرد ایران در نشست پرتنش وین

وی گفت: با اینکه بیشتر شرکت کنندگان در نشست وین خواستار جدول زمان بندی برای کناره گیری بشار اسد از قدرت بودند اما جدولی برای این موضوع در بیانیه لحاظ نشد.

امیرعبداللهیان در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه نشست وین درباره سوریه بسیار پیچیده بود و دیدگاه های متفاوتی در آن مطرح شد، افزود: برای هیئت ایرانی این مسئله بسیار مهم بود که بتوانیم راهبردی را که درباره سوریه داریم به شکل مناسب در این نشست تثبیت کنیم.

معاون وزیر امورخارجه گفت: یکی از دلایل طولانی شدن نشست وین بحث های جدی وزیر امورخارجه کشورمان در آن بود که در نهایت شرکت کنندگان درباره متن اولیه ۹ بندی توافق کردند.

وی افزود: در آغاز نشست تلاش شد طرح آمریکایی ها در دستور کار قرار گیرد و دوستان روس نیز طرح دیگری را پیشنهاد کرده بودند که پس از بررسی این دو طرح مشخص شد دیدگاه ما به روسها نزدیکتر است.

امیر عبداللهیان گفت: باید به طور دقیق مفاد هر گونه سند جمع بندی شده و بیانیه را در این نشست مورد توجه قرار می دادیم و نخستین نکته ای که نتیجه این گفتگوها بود و به عنوان مفاد بیانیه مطرح شد توجه به اصول مهم ازجمله حفظ حاکمیت، ‌ وحدت و تمامیت ارضی سوریه بود.

معاون وزیر امورخارجه افزود: نکته دوم که با چانه زنی فراوان در این نشست به تصویب رسید، تأکید بر تصمیم گیری مردم سوریه نسبت به آینده سیاسی کشورشان است.

وی گفت: دو موضوع اصولی مبارزه با تروریسم و تکمیل روند سیاسی نیز از مباحثی بود که در بیانیه درج شد.

امیرعبدالهیان در پاسخ به این سؤال که ارزیابی شما از اخباری که برخی رسانه ها مبنی بر موافقت ایران با برکناری بشار اسد منتشر کردند چه بود، گفت: چنین موضوعی در جلسه اتفاق نیفتاد و پس از این که این خبر در فضای مجازی منتشر شد آقای ظریف خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت: چنین چیز نادرستی منتشر شده است که ما آن را تأیید نمی کنیم و اجازه نمی دهیم کسانی با سوء استفاده از مباحث داخل جلسه چنین اخبار کذبی را منتشر کنند.

معاون وزیر امورخارجه افزود: به رغم اینکه برخی شرکت کنندگان نشست وین همه تلاش خود را بکار بستند که در یک دوره زمانی مشخص بشار اسد از قدرت کناره گیری کند اما با چالش فراوان و بحث های بسیار این بند از دستور کار خارج و در بیانیه تصریح شد که تنها مردم سوریه نسبت به سرنوشت کشورشان تصمیم خواهند گرفت.

وی درباره مذاکرات وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امورخارجه آمریکا در حاشیه این نشست نیز گفت: دکتر عراقچی و هیئت همراه از فرصت حضور در وین استفاده و در چارچوب مباحث مربوط به اجرای برجام گفتگوهایی با مقامات آمریکایی و اروپایی داشتند.

معاون وزیر امورخارجه افزود: آقای ظریف نیز با وزیرخارجه آمریکا در چارچوب برجام و چگونگی اجرای آن گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان گفت: هیچ گفتگوی دوجانبه ای میان وزرای خارجه کشورمان و آمریکایی ها درباره مسائل منطقه انجام نشد و بحث ها درباره مسائل منطقه فقط در چارچوب نشست بود.