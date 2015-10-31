رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان تایباد در حاشیه ارسال این محموله از طریق مرز دوغارون به مهر گفت: با توجه به حضور گروه ارزیاب جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در کابل و دیدار با دبیر کل هلالاحمر افغانستان این محموله در قالب سه تریلر شامل چادر، پتو، فرشینه و سایر اقلام موردنیاز باهدف کمک به مردم زلزلهزده افغانستان از مرز دوغارون تایباد ارسال شد.
غلامرضا صیادی اظهار کرد: همزمان با نخستین ساعات وقوع زلزله در کشور افغانستان جمعت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام گروهها و کمکهای امدادی اعلام آمادگی کرد و این محموله نیز در همین راستا و باهدف تأمین بخشی از نیازهای مردم زلزلهزده تأمین و ارسالشده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر تایباد افزود : مرز دوغارون یکی از مرزهای امن و مهم شرق کشور برای تعامل با کشور افغانستان در بخش های مختلف به ویژه ارسال کمک های انسان دوستانه است.
نظر شما