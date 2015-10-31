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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

باهدف کمک به مردم زلزله‌زده؛

کمک‌های انسان دوستانه ایران از مرز دوغارون به افغانستان ارسال شد

کمک‌های انسان دوستانه ایران از مرز دوغارون به افغانستان ارسال شد

تایباد– در پی وقوع زلزله در کشور افغانستان محموله‌ای شامل اقلام نیاز دارویی و غذایی توسط جمعیت هلال‌احمر از طریق مرز دوغارون تایباد به کشور افغانستان ارسال شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان تایباد در حاشیه ارسال این محموله از طریق مرز دوغارون به مهر گفت: با توجه به حضور گروه ارزیاب جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در کابل و دیدار با دبیر کل هلال‌احمر افغانستان این محموله در قالب سه تریلر شامل چادر، پتو، فرشینه و سایر اقلام موردنیاز باهدف کمک به مردم زلزله‌زده افغانستان از مرز دوغارون تایباد ارسال شد.

غلامرضا صیادی اظهار کرد: هم‌زمان با نخستین ساعات وقوع زلزله در کشور افغانستان جمعت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جهت اعزام گروه‌ها و کمک‌های امدادی اعلام آمادگی کرد و این محموله نیز در همین راستا و باهدف تأمین بخشی از نیازهای مردم زلزله‌زده تأمین و ارسال‌شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تایباد افزود : مرز دوغارون یکی از مرزهای امن و مهم شرق کشور برای تعامل با کشور افغانستان در بخش های مختلف به ویژه ارسال کمک های انسان دوستانه است.

کد مطلب 2954009

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