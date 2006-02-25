به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علوم پزشكي تهران، در اعتراض به هتك حرمت به ساحت مقدس حرمين شريفين امامين عسگريين طبق هماهنگي هاي انجام شده با وزارت علوم و وزارت بهداشت فردا يكشنبه ساعت 10 الي 13 كلاسهاي درسي دانشگاه ها تعطيل است.

به همين مناسبت مراسم عزاداري و دسته روي با سخنراني حجت الاسلام پناهيان و مداحي حاج سعيد حداديان در ساعات فوق در مسجد دانشگاه تهران برگزار مي گردد.

ضمنا دانشجويان ساير دانشگاههاي تهران نيز به صورت دسته روي به سمت دانشگاه تهران حركت خواهند كرد.