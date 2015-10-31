مانور عملیاتی اپراتورهای موبایل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته پدافند غیرعامل «مانور افزایش آمادگی جهت واکنش سریع در شرایط بحرانی» با مشارکت اپراتورهای تلفن همراه، ثابت و پست در روز یازدهم آبان ماه برگزار می‌شود.

این مانور عملیاتی که با هدف تست زیرساختهای ارتباطی کشور و آمادگی و واکنش به موقع در شرایط اضطراری انجام خواهد شد با مشارکت شرکتهای ارتباطات زیرساخت، پست، مخابرات ایران، ارتباطات سیار، ایرانسل، رایتل و گسترش ارتباطات تالیا در منطقه شمال غرب رگولاتوری اجرا می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مشخص شدن نقاط ضعف احتمالی، افزایش هماهنگی بین تیم‌های پشتیبان و دستیابی به راهکارهای نوین در مواجهه با حوادث پیش‌بینی نشده را از دستاوردهای اجرای این مانور عملیاتی اعلام کرده است.