بارندگی ها در مازندران خسارت نداشته است

علی‌اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سامانه ناپایدار جوی سبب افت دما و کاهش درجه هوا شده است، یادآور شد: بارندگی‌های روزهای پایانی هفته گذشته در استان خسارتی برجا نگذاشته است.

وی بابیان اینکه این سامانه ناپایدار جوی تا اواسط هفته جاری در استان حاکم است، ادامه داد: کاهش دما، احتمال آب‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی به هم استانی‌ها توصیه کرد تا به هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران توجه کنند و با توجه به لغزندگی مسیرهای استان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

طبق پیش‌بینی هواشناسی، دمای هوای استان همراه با کاهش محسوس دما و در ارتفاعات همراه با برف و دریا هم مواج و طوفانی خواهد بود و سیلابی شدن رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر دور از انتظار نیست. همچنین طی پیش‌بینی بلندمدت هواشناسی مازندران سطح بارش در ماه آبان بیشتر از نرمال خواهد بود و دما نیز یک ونیم درجه نسبت به میانگین کاهش خواهد یافت.

حوادث طبیعی بارندگی و تگرگ امسال بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به مازندران خسارت زده است.