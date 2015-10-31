حمید رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گمرک امین دولت و خدمتگزار مردم بوده و جلب رضایت مردم یکی از مهمترین اهداف است، اظهار کرد: همه کارکنان گمرک آستارا و در هر رده شغلی که باشند مطیع قانون بوده و به پشتوانه قانون و اصل قانون مداری به فعالیت و خدمت مشغول هستند.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای قانون، اداره کل گمرک آستارا با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مماشات نکرده و تنها به رعایت قانون در اجرای امور محوله می پردازد.

محمدی هدف اصلی گمرک آستارا را سرعت، دقت و شفافیت، ارائه خدمات روان و نوین گمرکی و تسهیل خدمات در کنار اعمال و نظارت دقیق بر اجرای قانون دانست.

وی گمرک مرزی آستارا را از موثرترین واحدهای گمرک جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد : گمرک آستارا با فعالیت درخشان خود نقش کلیدی در اقتصاد استان گیلان و کشور دارد.

مدیرکل گمرک آستارا شرایط مرزهای زمینی و دریایی آستارا را ویژه و با اهمیت خواند و تصریح کرد: امتداد راه آهن سراسری کشور و اتصال آن به راه آهن جمهوری آذربایجان و تکمیل فازهای بعدی بندر تجاری دریایی در منطقه ویژه اقتصادی آستارا موجب تبدیل این شهرستان مرزنشین به قطب بزرگ تجاری مواصلاتی کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به زودی اقدامات ویژه ای در جهت توسعه گمرک و مرز آستارا با همکاری مسئولین استان و شهرستان انجام خواهد شد، گفت: همکاری های گمرکی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با موفقیت ادامه داشته و هر دو کشور تصمیمات جدیدی برای تسهیل تجارت فی ما بین از طریق مرز آستارا اتخاذ کرده اند.

شهرستان مرزی بندر آستارا با ۸۶ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان واقع شده و به علت قرار گرفتن در نوار مرزی جمهوری آذربایجان، سومین مرز پرتردد کشور محسوب شده و رتبه اول تجارت چمدانی در میان مرزهای زمینی و رتبه نخست صادرات در میان مرزهای شمال کشور را دارد.