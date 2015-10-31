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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

بادگیرهای محورهای گردشگری اردکان مرمت می‌شود

بادگیرهای محورهای گردشگری اردکان مرمت می‌شود

یزدـ سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردکان از مرمت و ساماندهی بادگیرهای محورهای گردشگری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، ‌ صنایع دستی و گردشگری استان یزد، حمید مشتاقیان اظهار داشت: به منظور رونق بخشیدن به گردشگری و با هدف احیای بناهای تاریخی، بادگیرهای موجود در محورهای گردشگری شهرستان ارکان مرمت و بازسازی می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه سال خوشامدگویی به یزد را در پیش رو داریم، مرمت و ساماندهی بادگیرها از محل اعتبارات استانی سال ۱۳۹۴ از مهر ماه سال جاری آغاز شده و هم اکنون در حال اجراست.

مشتاقیان خاطرنشان کرد: نحوه اجرای این پروژه به صورت امانی به مرحله اجرا درآمده که مهمترین آیتم‌های اجرایی آن شامل زیربندی و استحکام بخشی، اندود بدنه، آجر فرش پشت بام بادگیر و نماسازی به صورت سیمگل و دم گیری است.

وی بیان کرد: از آنجا که اردکان شهر بادگیرهاست و بادگیرهای یک طرفه این شهرستان از دیرباز مورد توجه بوده است، مرمت این نمادهای ارزشمند در محورهای گردشگری بافت تاریخی داخل حصار و بافت‌های تاریخی شریف آباد و عقدا در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 2954020

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