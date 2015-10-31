«ژوزه مورینیو» گزینه بازگشت به رئال مادرید/ بنیتس گزینه چهارم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رامون کالدرون مدعی شده رئال مادرید علاقمند است ژوزه مورینیو را به همراه ادن آزار به خدمت بگیرد.

مورینیو در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر انگلستان نتایج بسیار ضعیفی کسب کرده و چلسی تحت مربیگری وی در جایگاه پانزدهم رقابتهای لیگ برتر قرار دارد. آبی پوشان چلسی از ۱۰ بازی گذشته تنها سه پیروزی کسب کرده اند.

مورینیو دوره ای سه ساله را در رئال مادرید تجربه کرد تا این که در سال ۲۰۱۳ به باشگاه پیشین خود چلسی بازگشت.

خوان کالدرون گفته باشگاه رئال مادرید حتی تلاش کرده این مربی را در فصل تابستان به این تیم بازگرداند. آنها اکنون علاقمندند تا ادن آزار را هم جذب کنند.

کالدرون در گفتگو با بین اسپورت اظهار کرد: اگر مورینیو جایی در چلسی نداشته باشد من مطمئنم فلورنتینو پرز خواهد خواست او را به رئال مادرید بازگرداند. آنها تابسنتان به چنین تلاشی دست زدند اما موفق به انجام این کار نشدند. رئالی ها قبلش برای استخدام خواکیم لو و یورگن کلوپ هم دست به کار شده بودند و رافائل بنیتس گزینه چهارم این تیم بود.