به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۰ سال گذشته حدود ۷۵ درصد کودکان زیر ۶ سال تحت پوشش برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم بهزیستی قرار گرفته ‎اند که این رقم بیانگر آن است که این برنامه برای پوشش جمعیت هدف بسیار موفق عمل کرده است.

رشد و تکامل مرکز بینایی هر فرد از دوران جنینی تا حدود ۸ سالگی ادامه دارد که حداکثر سرعت رشد در ۲ سال اول است؛ از این رو هدف اصلی برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم که به ابتکار سازمان بهزیستی کشور انجام می ‎شود، کشف به هنگام کودکانی است که در ظاهر سالم به نظر می‌رسند، اما امکان دارد به دلیل نابرابری خطای انکساری چشم‌ها، یکی از آن‎ها در خطر تنبلی چشم بوده و از دید طبیعی برخوردار نباشد.

اختلال تنبلی چشم به دلیل آنکه اختلاف نمره دو چشم با یکدیگر تفاوت قابل توجه دارد و چشم ضعیف ‎‎تر قادر به دریافت تصاویر واضحی از اشیا نیست، چشمی که دید ضعیفی دارد، دچار تنبلی چشم می ‎شود و در این حالت چشم تنبل که در اکثر موارد ظاهری طبیعی دارد، ممکن است، انحراف پیدا کند که خوشبختانه می ‎توان با تشخیص به موقع، این عارضه در کودکان ۳ تا ۶ سال را با احتمال موفقیت بالا برطرف کرد.

والدین می‌توانند برای معاینه چشم کودکان ۳ تا ۶ سال خود تا پایان آبان ماه سال جاری با مراجعه به پایگاه‌های غربالگری تنبلی چشم در استان یا شهرستان‌های محل سکونت خود ضمن معاینه از نابینایی و کم‌بینایی کودکان پیشگیری کنند.