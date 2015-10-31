به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۰ سال گذشته حدود ۷۵ درصد کودکان زیر ۶ سال تحت پوشش برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم بهزیستی قرار گرفته اند که این رقم بیانگر آن است که این برنامه برای پوشش جمعیت هدف بسیار موفق عمل کرده است.
رشد و تکامل مرکز بینایی هر فرد از دوران جنینی تا حدود ۸ سالگی ادامه دارد که حداکثر سرعت رشد در ۲ سال اول است؛ از این رو هدف اصلی برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم که به ابتکار سازمان بهزیستی کشور انجام می شود، کشف به هنگام کودکانی است که در ظاهر سالم به نظر میرسند، اما امکان دارد به دلیل نابرابری خطای انکساری چشمها، یکی از آنها در خطر تنبلی چشم بوده و از دید طبیعی برخوردار نباشد.
اختلال تنبلی چشم به دلیل آنکه اختلاف نمره دو چشم با یکدیگر تفاوت قابل توجه دارد و چشم ضعیف تر قادر به دریافت تصاویر واضحی از اشیا نیست، چشمی که دید ضعیفی دارد، دچار تنبلی چشم می شود و در این حالت چشم تنبل که در اکثر موارد ظاهری طبیعی دارد، ممکن است، انحراف پیدا کند که خوشبختانه می توان با تشخیص به موقع، این عارضه در کودکان ۳ تا ۶ سال را با احتمال موفقیت بالا برطرف کرد.
والدین میتوانند برای معاینه چشم کودکان ۳ تا ۶ سال خود تا پایان آبان ماه سال جاری با مراجعه به پایگاههای غربالگری تنبلی چشم در استان یا شهرستانهای محل سکونت خود ضمن معاینه از نابینایی و کمبینایی کودکان پیشگیری کنند.
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