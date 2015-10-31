به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ حاتمی پیش از ظهر شنبه در حاشیه همایش پدافند غیر عامل لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تهدیدات علیه کشور روز به روز در حال تغییر است اظهار داشت: در حال حاضر تهدیداتی فراروی کشور است و با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد هیچگاه از این تهدیدات آسوده نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال این است ایران یک جمهوری اسلامی بدون محتوا داشته باشد عنوان کرد: ما باید خود را برای تهدیدات مختلف آماده کرده و برای مصون ماندن از این تهدیدات باید ساز و کارهایی فراهم کنیم که این کار از طریق پدافند غیر عامل محقق می شود.

آموزش ۴۰۰ لرستانی در زمینه مباحث عمومی پدافند غیر عامل

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور افزود: هدف ما این است در هفته پدافند غیر عامل شناخت کاملی از اصول، مدیریت، راهبرد، سیاست و اهداف پدافند غیر عامل به مدیرانی که در سطح اجرایی هستند ارائه دهیم تا مدیران این فرهنگسازی را در لایه های مدیریتی خود پیاده کنند.

حاتمی مدیری را موفق دانست که دستگاه خود را از تهدیدات مختلف مصون بدارد و بیان داشت: مدیری که بخواهد لحظه ای و انقضایی فکر کند نمی تواند موفق باشد لذا شناخت تهدیدات برای مدیران الزامی است.

وی عملکرد لرستان را در بحث پدافند غیر عامل مثبت ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته حدود ۴۰۰ نفر از لرستان در مباحث عمومی پدافند غیر عامل آموزش دیدند و بنا داریم امسال نیز در مباحث تخصصی پدافند غیر عامل با اعزام استادانی به سایر استان ها آموزش های لازم را ارائه دهیم.

ارائه آموزرش های پدافند غیر عامل به هفت هزار نفر در کشور

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه سال گذشته در سراسر کشور حدود هفت هزار نفر در مباحث کارشناسی پدافند غیر عامل آموزش دیده اند اضافه کرد: در مجموع نیز در حال تربیت بالغ بر دو هزار نفر تربیت مربی هستیم.

حاتمی از دانشگاه های فارابی، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان دانشگاه های معین پدافند غیر عامل یاد کرد و بیان داشت: در این دانشگاه ها ۱۵ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و حدود پنج رشته نیز در مقطع دکترا تعریف شده اند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون حدود هزار و ۵۰۰ دانشجو در سطح کشور با گرایش پدافند غیر عامل فارغ التحصیل شده اند ادامه داد: دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و پردیس های دانشگاهی کشور نیز از دانشگاه های همکار ما بوده که با همکاری آن ها کار را به پیش می بریم.

پدافند غیر عامل باید در همه لایه های کاری و زندگی دیده شود

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه آمریکا مظهر تهدید عمده برای کشور بوده و برای تهدیدات خود استراتژی های کلانی دنبال می کند اظهار داشت: استراتژی نوین آمریکا ایجاد جنگ نیابتی، گسترش تهدیدات تروریستی و امنیتی و جنگ مردم محور است.

حاتمی اولویت در فرهنگسازی، آموزش و آگاه سازی مخاطب را از سیاست های پدافند غیر عامل دانست و گفت: حرکت همسو و هماهنگ دستگاهی و تاکید بر رویکرد مدیریت جهادی از دیگر سیاست های پدافند غیر عامل هستند.

وی با تاکید بر اینکه پدافند غیر عامل باید در همه لایه های کاری و زندگی دیده شود افزود: لازم است همه مدیران آمادگی پدافندی داشته و برای مدیریت ارزیابی ریسک داشته باشند و در کنار آموزش طرح ها فرهنگسازی را نیز دنبال کنند.