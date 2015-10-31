به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان صبح شنبه در پنجمین دوره آموزش بصیرت فرماندهان انتظامی خراسان جنوبی بابیان اینکه بشر در قرآن و کتاب آفرینش به سه گروه تقسیم می‌شود، گفت: گروهی ظالم به نفس، گروهی میانه‌رو و گروهی که پیشینه خیر در زندگی آن‌ها وجود دارد.

وی بیان کرد: درس امام شناسی و پیروی از حجت خداوند فضلی است که از ناحیه خداوند متعال به بشر عنایت شده است.

وی بابیان اینکه در طول تاریخ چندین جریان با حجت خداوند وجود داشته است، گفت: جریان دین‌ستیز، امامت ستیز، عدالت ستیز و تقدس زدایی از ارزش‌ها ازجمله این جریانات است.

وی بیان داشت: در جریان عاشورا تمام جریانات جمع شده بود و لذا نمی‌شود حادثه بزرگ عاشورا را در یک بستر تاریخی تحلیل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بابیان اینکه تجلی اسلام امام حسین (ع) و تجلی کفر یزید است، افزود: قطعاً دین در نزد خداوند اسلام است.

وی افزود: امام‌حسینی که ما در بستر تاریخ تجلی آن را می‌بینیم با امامی که امام جعفر (ع) و امام صادق (ع) معرفی می‌کنند تفاوت دارد.

وی بابیان اینکه حق‌الناس در پرتو حادثه عاشورا ضایع نشده است، اظهار داشت: امروزه شاهد هستیم در جامعه هر کس را که در خط سیاسی ما باشد مسئولیت می‌دهیم و هرکس که خط سیاسی او با ما سازگاری ندارد باید از میدان خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در جنگ خدعه در بعضی مواقع جایز است ولی مطلق نیست، افزود: منطق اسلامی منطق خدعه و نیرنگ حتی با دشمن نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در دایره ولایت خداوند نباید شک و شبهه باشد، افزود: رهبر انقلاب اسلامی می‌گوید راه روشن است اما تعداد کثیر الشک های انقلاب زیاد شده است.

لطفیان بابیان اینکه بعضی از افراد در پیروی از ولایت دچار شک شده‌اند و نمی‌خواهند به دنبال رهبری بروند، تصریح کرد: امروز در جریان انقلاب اسلامی افراد بسیاری مانند حبیب بن مظاهر در کشور هستند اما متأسفانه افرادی مانند عمرو بن قیس نیز در کشور وجود دارند.