ضرورت تبیین سیاست های کلان آمایش فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وطنی، گفت: جهتدهی به چرخه فناوری و نوآوری كشور و تلاش در ایفای نقش مؤثر فناوریهای راهبردی در اقتصاد، اشتغال و توسعه پایدار نیز از دیگر اهدافی است که در معاونت توسعه فناوری پیگیری میکنیم.
وی افزود: جهتدهی به چرخه فناوری و نوآوری كشور و تلاش در ایفای نقش مؤثر فناوریهای راهبردی در اقتصاد، اشتغال و توسعه پایدار، سیاستگذاری مستمر در حوزههای فناوری بر پایه تامین نیازهای جامعه و تحولات جهانی با همكاری معاونت سیاستگذاری و نظارت راهبردی از جمله اهدافی است که در مدت شکلگیری معاونت توسعه فناوری پیگیری کردهایم.
وطنی با اشاره به مهمترین برنامههای معاونت توسعه فناوری تصریح کرد: ساماندهی، هدایت و هماهنگی نهادها و مراكز علمی، پژوهشی و فناوری به منظور همافزایی در توسعه علوم و فناوری كشور، حمایت از سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی در تولید و تجاری سازی تولیدات فناوری راهبردی برای حفظ استقلال كشور و رفع نیازهای اولیه جامعه و كمک به ارتقای كارآمدی مراكز فناوری وابسته به دستگاههای اجرایی با رویكرد حل مسائل و رفع نیازهای دستگاههای مربوطه از مهم ترین اهدافی است که بر اساس آنها برنامهریزی و عمل کردهایم.
وی اظهار کرد: همافزایی، همراستایی و هماهنگی در راهبردها، برنامهها و سیاستهای حوزه فناوری کشور با همكاری معاونت سیاستگذاری و نظارت راهبردی، همكاری و مشاركت با ستادهای فناوری راهبردی در تهیه اسناد سیاستگذاری و رهنگاشت فناوری در حوزه مربوطه و كمک به ارتقا سطح شاخصهای بهرهوری در نظام علم و فناوری و نوآوری كشور در بخش فناوریهای راهبردی و استانی نیز در اولویت اقدامات معاونت توسعه فناوری قرار دارد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی، حمایت از روند تجاریسازی فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایدهها و فناوریهای جدید دانشگاهی شامل تمام فرایندهای مرتبط، از جمله ثبت اختراع، ارزشگذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار، پرداخت حق الامتیاز، جذب سرمایه و منابع و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی در حوزه فناوریهای راهبردی را دیگر اولویت معاونت توسعه فناوری عنوان کرد.
وی با اشاره به همكاری در ارزشیابی و رصد روند توسعه وضعیت فناوریهای كشور گفت: حمایت از شركتهای دانشبنیان كه در زمینه گسترش و كاربرد اختراع و نوآوری و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (طراحی، تولید، خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت دارند با همكاری امور شركتها و موسسات دانشبنیان نیز جزء مهمترین اولویتها است.
وطنی، بررسی و به روزرسانی شاخصهای ارزیابی توسعه فناوری کشور و رصد کردن آنها و اعلام نتایج به دستگاههای ذیربط با همكاری معاونت سیاستگذاری و نظارت راهبردی، ترویج و تبیین مبانی فکری و اندیشهای و اعتقادات بنیادی و باورها و ارزشهای تسریع کننده توسعه فناوری در کشور، پایش، حمایت و هدایت راهبردی فعالیتهای مراکز علم و فناوری کشور با همكاری معاونت سیاستگذاری و نظارت راهبردی و توسعه و ارتقاء همكاریها با مراكز و مجامع در سطوح ملی در حوزههای مختلف علم و فناوری از دیگر وظایف معاونت توسعه فناوری است.
وی بیان کرد: ما تلاش داریم تا برنامهها و اقدامات خود را به گونهای برنامه ریزی کنیم تا اهداف و وظایفی که برای معاونت توسعه فناوری تعیین شده، محقق شود.
نظر شما