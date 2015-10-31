فهرست اولیه مسابقات وزنه برداری جهانی آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که نام بهداد سلیمی به دلیل مصدومیت از فهرست اولیه رقابتهای جهانی خارج شده اتفاق امیدوار کننده قرار گرفتن نام سهراب مرادی، در دسته ۱۰۵ کیلوگرم است؛ اتفاقی که باعث می شود شانس نماینده ایران برای حضور در رقابتهای آمریکا افزایش پیدا کند.

در فهرست اولیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان نام ۷۴۵ وزنه بردار در دو بخش مردان و زنان آمده است که از این بین ۳۱۷ وزنه بردار زن و ۴۲۸ وزنه بردار مرد هستند. در ادامه به ترتیب رتبه، جایگاه وزنه برداران ایران در فهرست مسابقات جهانی آمده است:

دسته ۹۴ کیلوگرم

سهراب مرادی – اول: نماینده دسته ۹۴ کیلوگرم ایران با رکورد ورودی ۴۱۰ کیلوگرم فعلا در صدر فهرست اولیه وزن خود قرار دارد. در دسته ۹۴ ژاسولان خدیربایف قهرمان قزاقستانی رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ با رکورد ورودی ۴۰۷ کیلوگرم در مکان دوم قرار دارد.

در این وزن علی هاشمی، دیگر نماینده ایران با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم در مکان دوازدهم قرار دارد.

دسته ۱۰۵ کیلوگرم

نواب نصیرشلال – دوم: نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن، در فهرست اولیه رقابتهای جهانی هم در مکان دوم قرار دارد. رکورد ورودی مربیان برای نواب نصیرشلال ۴۱۵ کیلوگرم است و او با این رکورد بعد از الکساندر زایچیکوفاز قزاقستان که رکورد ورودی ۴۲۰ کیلوگرن را دارد در مکان دوم است. غیب ایلین ایلیا بدون شک مهمترین اتفاق این وزن است، اما روسلان نورالدینوف ازبکستان و دیوید بژانیان روس دیگر رقبای اصلی نواب هستند.

دسته ۸۵ کیلوگرم

کیانوش رستمی – سوم: رستمی قهرمان رقابتهای جهانی ۲۰۱۴، در فهرست اولیه رقابتهای جهانی ۲۰۱۵، فعلا با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم سوم است اما فاصله او با دو نفر اول فقط دو و یک کیلوگرم است. در وزن ۸۵ کیلوگرم دنیس اولانوف از قزاقستان با رکورد ورودی ۳۸۲ کیلوگرم صدرنشین است و پیتر آسایوناک از بلاروس با رکورد ۳۸۱ دوم است.

آپتی آکادوف و آرتم اوکولوف روس، دو رقیب سرسخت کیانوش و همینطور تائو تیان چینی که در بازیهای آسیایی مدال طلا را از چنگ وزنه بردار ایران خارج کرد، دیگر مدعیان دسته ۸۵ کیلوگرم هستند.

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم

بهادر مولایی – ششم: در غیاب بهداد سلیمی، تنها نماینده ایران در رقابتهای فوق سنگین مسابقات جهانی آمریکا بهادر مولایی است؛ او که دو سال پیش و در رقابتهای جهانی لهستان تا مرز مدال طلای جهان پیش رفت و در نهایت عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

بهادر با رکورد ورودی ۴۳۰ کیلوگرم در فهرست اولیه مسابقات جهانی ۲۰۱۵ در مکان ششم قرار دارد. در این وزن الکسی اوچف و روسلان آلبگوف، دو رقیب روسی بهداد سلیمی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ با رکورد ورودی ۴۳۵ کیلوگرم جز مدعیان هستند اما در صدر فهرست، لاشا تالاخادزه از گرجستان قرار دارد که رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم را داده است. روبن الکسانیان از ارمنستان هم با همین رکورد ورودی بالاتر از دو نماینده روس ایستاده است.

دسته ۷۷ کیلوگرم

رسول تقیان – ششم: یکی دیگر از خوب های تیم ملی وزنه برداری رسول تقیان است که در فهرست اولیه رقابتهای جهانی در وزن ۷۷ کیلوگرم در مکان ششم قرار دارد. رکورد ورودی رسول ۳۶۰ کیلوگرم است. در این وزن مارتیروسیان از ارمنستان، ژیائوجون لو از چین و هموطنش ئیگ سو، سه وزنه برداری هستند که با رکورد ورودی ۳۷۰ در صدر قرار دارند. آندرانیک کاراپتیان از ارمنستان و کیم کوانگ سونگ از کره شمالی که سال گذشته عنوان نایب قهرمانی جهان را به دست آورد با رکورد ورودی ۳۶۵ و ۳۶۱ کیلوگرم دیگر وزنه بردارانی هستند که بالاتر از رسول تقیان قرار دارند.

دسته ۶۹ کیلوگرم

جابر بهروزی - پانزدهم: در دسته ۶۹ کیلوگرم جابر بهروزی با رکورد ورودی ۳۲۰ کیلوگرم کار دشواری برای رقابت با مدعیان دارد. جابر که سال گذشته عنوان هشتمی جهان را به دست آورد، در فهرست اولیه مسابقات ۱۴ وزنه بردار را بالاتر از خود می بیند. این درحالی است که از جمع قهرمانان سال گذشته دسته ۶۹ کیلوگرم هوی لیائوی چینی که مدال طلا را به دست آورد امسال غایب است و یوسف احمد مصری هم که نایب قهرمان شد امسال به دسته ۷۷ کیلوگرم رفته است.

دسته ۶۲ کیلوگرم

مجید عسکری – هجدهم: دیگر ملی پوش وزنه برداری ایران در رقابتهای جهانی آمریکا مجید عسکری است که در فهرست اولیه مسابقات با رکورود ورودی ۲۹۰ کیلوگرم در مکان هجدهم قرار دارد. البته عسکری در آخرین رکوردگیری تیم ملی به رکورد مجموع ۳۰۴ کیلوگرم رسید که با احتساب آن در فهرست اولیه ۵ پله ارتقا پیدا می کند. در این وزن لیجون چن و ژی ژانگ هر دو از چین با رکورد ورودی ۳۳۰ کیلوگرم شانس های نخست کسب مدال طلا هستند.

رقابتهای جهانی وزنه برداری – انتخابی المپیک از ۳۰ آبان ماه امسال در هیوستون آمریکا آغاز می شود.