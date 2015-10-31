پیشرفت ۷۰ درصدی محوطه سازی آرامگاه شهدای گمنام شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: این پروژه با اعتبار دو میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی این شهرداری هم اکنون در حال اجرا است.

وی گفت: عملیات محوطه سازی و طرح توسعه آرامگاه شهدای گمنام شهرکرد در فاز نخست به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز شده که در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده است.

شهردار شهرکرد هدف از این طرح عمرانی را بهسازی و زیباسازی محوطه آرامگاه شهدای گمنام تپه نورالشهدا اعلام کرد و افزود: تکمیل فازهای بعدی این مجموعه در سال های آینده اجرایی می شود.

غلامیان دهکردی ادامه داد: طرح آماده سازی آرامگاه شهدای گمنام با چشم اندازی زیبا به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری استان به شمار می رود.

شهردار شهرکرد افزود: تپه نورالشهدا یکی از مراکز فرهنگی و گردشگری مرکز استان است که با قرار گرفتن آرامگاه شهدای گمنام در این محدوده مسافران و گردشگران زیادی به خود جذب کرده است.