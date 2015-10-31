به گزارش خبرنگار مهر، مصیب امیری ظهر شنبه در نشست معاونان توسعه مدیریت و ذیحسابان میراث فرهنگی کشور تأکید کرد: طی شش ماه اخیر جمع سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه گردشگری فارس به ۵۸ میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: از سال ۹۲ تاکنون بیش از ۷۷۱ میلیارد تومان سرمایهگذاری در مجموعههای هتل، هتلآپارتمان و... انجامشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس به ساخت شش پروژه بزرگ موزهای در فارس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موزههای تخصصی در شهرستانهای پاسارگاد، نیریز، آباده، نورآباد، بوانات و شیراز در حال ساخت و ۷۰ کارگاه مرمت نیز فعال است.
امیری بابیان اینکه طی دو سال اخیر ۱۱ پروژه بزرگ سرمایهگذاری و گردشگری در فارس به بهرهبرداری رسیده افزود: هماکنون ۱۶ هتل در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی این اماکن از ۲۰ تا ۸۰ درصد است و در حال حاضر ۵۶ هتل و ۱۴ هتلآپارتمان، ۱۳۵ میهمانپذیر و ۶۰ واحد پذیرایی وجود دارد.
وی با اشاره به افزایش هشتدرصدی آمار بازدید گردشگران از اماکن تاریخی فرهنگی استان، گفت: در شش ماه گذشته بالغبر چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گردشگر از اماکن تاریخی و فرهنگی فارس دیدن کردند که این تعداد در سالهای ۹۲ و ۹۳ به ترتیب به هفت میلیون و ۳۰۰ هزار و هفت میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در خصوص وضعیت صنایعدستی فارس نیز گفت: ۸۵ رشته صنایعدستی در فارس فعال است که تاکنون هشت رشته احیاشده و تعداد ۱۸ هزار و ۷۱۶ فقره کارت صنعتگری نیز صادرشده است.
امیری ادامه داد: امروز در فارس ۷۶ نشان ملی و مهر اصالت یونسکو به هنرهای سنتی و صنایعدستی استان تعلقگرفته است.
نظر شما