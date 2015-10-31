به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد صبح شنبه در بازدید از روند اجرای طرح‌های راهسازی شهرستان دشتستان اظهار داشت: برخی از راه‌های شهرستان دارای قدمت بالایی هستند و این موضوع باعث شده تا تردد در این مسیرها با مشکلاتی روبرو باشد.

وی با تاکید بر لزوم بازسازی و بهسازی راه‌های روستایی و کوهستانی دشتستان، اضافه کرد: باید مسیرها ایمن‌سازی شوند تا زمینه تردد ایمن برای اهالی شهرها و روستاها فراهم شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با وزیر راه و شهرسازی، افزود: در این نشست موضوعات و مشکلات راه‌های دشتستان و لزوم رفع نقاط حادثه‌خیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مشکلات و نقاط حادثه‌خیزی در محورهای بخش‌های ارم و بوشکان وجود دارد و با توجه به تردد بالا در مسیرهای مذکور باید زمینه تردد مناسب در این مسیرها فراهم شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد با اشاره به اینکه بهسازی وضعیت راه‌های روستایی باعث کاهش حوادث و تلفات در این مسیرها می‌شود، بیان کرد: اعتبارهای جداگانه‌ای طی دو مرحله برای تعریض جاده فاریاب به طلحه احتصاص داده شده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی روند اجرای این پروژه را مطلوب توصیف کرد و افزود: زیرسازی جاده به خوبی انجام شده است و امیدواریم شاهد تکمیل تعریض جاده فاریاب به طلحه در سال جاری باشیم.