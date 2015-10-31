مرکز تخصصی هنرهای سنتی در مازندران راه اندازی شد

دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاهها و کارگاههای صنایعدستی در این مرکز تخصصی افزود: ازاینپس هنرمندان میتوانند آثار خود را برای نمایش و همچنین معرفی نحوه کار و ساخت دستساختههای خود را در این خانه به معرض دید علاقمدان بگذارند
وی بابیان اینکه برای برپایی نمایشگاهها و کارگاههای صنایعدستی در خانه رمدانی اولویت با رشتههای بومی استان است گفت: این مرکز در راستای سیاست سازمان مبنی بر معرفی و ترویج صنایعدستی و هنرهای سنتی و بازاریابی و سیاستهای حمایتی از هنرمندان و صنعتگران برپاشده است
وی افزود: صنایعدستی ازجمله جذابیتهای گردشگری است که توسط گردشگران بهویژه گردشگران خارج جستجو میشود و با توجه به این فصل که بهواقع فصل ورود گردشگران واقعی به مازندران است این مرکز تخصصی میتواند معرف خوبی برای این هنر صنعت بومی استان باشد
وی همچنین بازدید از این کارگاههای صنایعدستی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان بهویژه جوانان مفید ارزیابی کرد و تصریح کرد: وجود فضای اینچنینی که از مواد اولیه تا نحوه ساخت و پرداخت و ارائه محصول نهایی را به نمایش میگذارد بهترین نوع معرفی و آموزش و ترویج رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی است.
بزرگ نیا افزود: ازاینپس تمامی هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی میتوانند برای حضور در این مرکز تخصصی و معرفی خود و دستساختههای خود به معاونت صنایعدستی این اداره کل مراجعه نمایند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران نخستین قدم در احیای رشتههای صنایعدستی بهویژه رشتههای در حال فراموشی را معرفی این رشتهها و ترغیب به تولید آن برشمرد و گفت: با تولید این رشتهها و معرفی هنرمندان و صنعتگران بهویژه کسانی که کمتر معرفیشدهاند میتوان به احیای دوباره آن امیدوار شد.
بزرگ نیا از برنامه این معاونت برای معرفی رشتههای در حال منسوخ شدن خبر داد و گفت: برای این مهم که یکی از وظایف سازمان در معاونت صنایعدستی است بستههای تشویقی چون تأمین مواد اولیه ارزان، اختصاص تسهیلات با بهره کم و خرید آثار صنایعدستی و ایجاد فرصتهای فروش در قالب نمایشگاهها و یا صادرات از طریق شرکتهای مجری لازم و ضروری است.
وی از برگزاری فیلم کرچال در سال جاری در معاونت صنایعدستی مازندران اشاره کرد و گفت: این رویدادهای فرهنگی برای معرفی بیشتر صنایعدستی در اذعان عمومی و جریان سازی در این زمینه تا تغییر نگرش هنرمندان صنایعدستی و صنعتگران برای کاربردی کردن این دستساختهها مطابق باسلیقه روز و یادآوری مردم برای استفاده دوباره از آن صورت میگیرد.
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