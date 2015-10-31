انتقاد شنوایی شناسان از فروش سمعک توسط افراد غیرمتخصص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدالله زاده گفت: ارائه خدمات شنوایی شناسی می بایست توسط کارشناسان شنوایی شناسی در دفاتر ارزیابی شنوایی و یا بیمارستانها انجام می شود.

این ادیولوژیست افزود: با تاکید بر لزوم آگاهی مردم از توانایی ها و خدمات قابل ارائه فارغ التحصیلان این رشته ، از دخالت سایر تخصص ها و گاها پزشکان که در حیطه شنوایی و سمعک آموزش ندیده اند و نیز ارائه خدمات و فروش سمعک توسط مغازه داران ابراز نارضایتی کرد و از آحاد جامعه خواست تا جهت دریافت خدمات شنوایی شناسی اعم از خدمات در حوزه توانبخشی و یا تجویز و تنظیم سمعک از تخصص کارشناسان شنوایی شناسی مستقر در دفاتر ارزیابی شنوایی و یا بیمارستانی بهره مند شوند.

عبدالله زاده عنوان کرد: برای اولین بار در این کنگره بیش از ۷۵ درصد زمان کنگره به ۵۰ کارگاه تخصصی و کاملا کاربردی، اختصاص یافته که از شاخصه های مهم این رویداد بوده و کلیه موضوعات سخنرانی ها و کارگاه های جانبی با الهام از موضوعات مرتبط با حوزه شنوایی در ایران و جهان همچون تکنولوژی های روز سمعک، محورهای تخصصی تشخیص و توانبخشی نوزادان، اطفال و سالمندان خواهد بود.

وی گفت: این کنگره دارای ۱۷ امتیاز بازآموزی برای تمامی شنوایی شناسان بوده و در حاشیه برگزاری آن نمایشگاه جانبی جهت معرفی تجهیزات شنوایی و انواع سمعک، با هدف به روزرسانی اطلاعات کارشناسان ذیربط و تعامل مستقیم با شرکت های فعال در این زمینه برگزار می شود.