به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس که از مناطق عملیاتی والفجر یک، بدر و شرق دجله کشف شده بود، امروز وارد یزد شد و در جوار آرامگاه هشت شهید گمنام میدان امیرچخماق یزد، برای آنها مراسم بدرقه و وداع برگزار شد.

نماینده کمیته تفحص مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: پیکر مطهر این شهدا پس از بدرقه توسط مردم شهر یزد، به شهرهای زارچ و اشکذر منتقل می‌شود و در آنجا نیز برای آنها مراسم وداع و تشییع نمادین برگزار می‌شود و سپس با حضور مردم به سمت شهرهای میبد و اردکان بدرقه می شوند.

هدایت بنی‌فاطمه عنوان کرد: پیکر این شهدا قرار است در روز دوشنبه صبح در میبد و بعد از ظهر در اردکان تشییع شود.

وی خاطرنشان کرد: سه تن از این شهدا که دو تن از آنها ۱۸ ساله و یک تن ۲۴ ساله بوده اند، ساعت هشت صبح از مقابل سپاه قدیم شهرستان میبد به سمت پارک بهاران تشییع و در آنجا خاکسپاری می‌شوند.

بنی‌فاطمه بیان کرد: دو تن دیگر از شهدا که آنها نیز ۱۸ و ۲۰ ساله بوده‌اند، در اردکان به خاک سپرده می‌شوند و مراسم تشییع آنها ساعت ۱۴:۳۰ دوشنبه هفته جاری از مقابل سپاه اردکان تا دانشکده فنی شهید بهشتی انجام می‌شود.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم عنوان کرد: برگزاری مراسم تشییع شهدا در شهرهای مختلف، روزهای دفاع مقدس و ایثارگری شهدا، جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را یادآوری می‌کند.

هم اکنون در استان یزد ۱۴۰ شهید گمنام در مناطق مختلف به خاک سپرده شده اند و پیکر ۱۲۰ نفر از شهدای یزد هنوز مفقود است و خانواده‌های آنها در چشم انتظاری به سر می‌برند.