به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واكنش به اظهارات وزرای دفاع آمریكا و رژیم صهیونیستی طی سخنانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس دكترین دفاعی خود و با توجه به الزامات دفاعی ناشی از تهدیدات و برای حمایت از جریان مقاومت در تمامی زمینه ها بر توان دفاعی خود می افزاید و همواره نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی به شرارت های دولت آمریكا و رژیم صهیونیستی بوده و خواهند بود.

وی افزود: به نظرم زمان بیان اینگونه اظهارات در حالیكه كه این دو رژیم در مسائل خود ساخته گرفتارو نیاز به كمك دیگران دارند گذشته و ترجمان استیصال آن ها فرافكنی عوامل شكست و تنها مصرف تبلیغاتی داخلی دارد؛ خوب است آقایان كتاب های خاطراتشان را از هم اكنون شروع به نوشتن كنند، شاید فرصت زیاد دیگری پیدا نكنند.

وزیر دفاع تصریح كرد: چهره جنایتكارانه، آدمكش و متجاوز اسرائیل و آمریكا بر همه ملت های جهان شناخته شده است و ملت ها این دو رژیم را جنگ طلب، متجاوز، خونخوار و ضد حقوق بشر می دانند، لذا نیازی نیست كه هر روز خودشان با زبان خودشان این معانی را اثبات كنند.

سردار دهقان گفت: البته حتی ملت های كوچك و بدون ابزار، تحقیر و شكست را بر آمریكا، اسرائیل و اذنابش تحمیل كرده اند مثل سومالی، حزب الله لبنان و حماس در اراضی اشغالی؛ قاعدتا ملت قدرتمند ایران با سابقه تمدن چندین برابر آمریكا و رژیم جعلی اسرائیل این نوع سخنان را بیان ضعف و ناتوانی آن ها می داند و در عین حال آماده است درسی فراموش نشدنی هم به متجاوزین بدهد.