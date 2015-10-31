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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

مدیرکل هواشناسی گلستان:

دمای هوای گلستان کاهش می یابد/ احتمال بارش برف در ارتفاعات

دمای هوای گلستان کاهش می یابد/ احتمال بارش برف در ارتفاعات

گرگان- مدیرکل هواشناسی استان گلستان از کاهش هوای دما طی شنبه و یکشنبه خبرداد و گفت: این کاهش در نقاط شرقی گستان محسوس‌تر است.

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این که گلستان مانند سایر استان های کشور شاهد سیلاب نخواهد بود، از احتمال آب گرفتگی معابر و طیغان برخی رودخانه های بالادستی خبرداد و گفت: بارندگی در گلستان به صورت یکنواخت آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این که سامانه بارشی از روز دوشنبه استان را ترک خواهد کرد، افزود: سردترین منطقه کشور در نقشه ها خراسان شمالی است و به دلیل مجاروت گلستان با این استان، هسته مرکزی سرما به ما نزدیک تر است و دمای هوای در مناطق شرقی گلستان به خصوص مراوه تپه کاهش خواهد یافت.

رضوی با تاکید بر این که احتمال دارد دمای مراوه تپه به چهار یا پنج درجه سانتی گراد برسد، پیش بینی کرد کاهش دمای هوا در استان باعث بارش برف در ارتفاعات شود.

وی تصریح کرد: مهر ماه امسال در اکثر ایستگاه ها شاهد افزایش بارندگی نسبت به میانگین سال بودیم ولی در برخی ایستگاه ها شاهد کاهش بارندگی هستیم.

مدیرکل هواشناسی گلستان به معرفی ایستگاه هایی که شاهد کاهش بارندگی بودند پرداخت و گفت: ایستگاه های بندرترکمن منفی ۲۵ درصد، فرودگاه ۲۷ درصد و بندرگز ۴۵ درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی اضافه کرد: میزان میانگین بارندگی مهر ماه استان، نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

کد مطلب 2954117

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