وقوع سیل در دو روستای شهرستان محلات

قاسم علی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اثر بارندگی های شب گذشته در دو روستای نخجیروان و محمد آباد از توابع شهرستان محلات سیل جاری شد که با اطلاع رسانی سریع اهالی دو روستا و اقدام به موقع مسئولان مسیر سیل هدایت و از وقوع خسارت به دو روستا جلوگیری شد.

صفری اظهار داشت: در روستای نخجیروان سیل سد خاکی این روستا را تخریب کرد و آب سیل در روستا جاری شد که بلافاصله پس از تماس اهالی روستا، مسئولان شهرستان در روستا حضور یافتند و با بیل مکانیکی و لودر مجددا سیل را به خارج روستا هدایت کردند.

وی افزود: در کنار این روستا مسیری برای هدایت سیل های احتمالی وجود دارد که بر اثر تخلیه ضایعات کارخانجات در این مسیر، جلوی مسیر سیل بسته شده بود و بر اثر تخریب قسمتی از سد خاکی، سیل وارد روستا شده بود.

صفری خاطرنشان کرد: در روستای محمد آباد نیز با حضور مسئولان، مسیر سیل هدایت شد و با اقدام به موقع خسارتی به روستاییان وارد نشد.

وی با انتقاد از اینکه از زمان وقوع سیل چندماه گذشته در روستای محمدآباد تاکنون هیچگونه اقدام پیشگیرانه ای انجام نشده بود، افزود: اگر پس از حادثه چندماه گذشته در این روستا تنها یک خاکریز جلوی مسیر سیل زده شده بود، این بار شاهد جاری شدن سیل در روستا نبودیم.

رئیس هلال احمر محلات با بیان اینکه مهمترین کار برای جلوگیری از سیل اقدام پیشگیرانه است، بیان کرد: اماکنی که در معرض وقوع سیل هستند باید قبل از حادثه بررسی شوند و رودخانه ها، جوی ها و کانون های خطر سیل شناسایی شوند و اقدامات پیشگیرانه در آنها صورت پذیرد.

صفری ادامه داد: این مسایل قبل از آنکه اتفاقی در روستاها اتفاق بیفتد، باید به صورت کامل توسط بخشدار، دهدار روستاها و کارگروه طغیان سیل در ستاد بحران بررسی شوند و ضمن توجه جدی به توصیه های اداره هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه لازم برای آنها انجام شود.