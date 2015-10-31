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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۰۹

تمجید نماینده اتحادیه جهانی کشتی از جام شاهد

تمجید نماینده اتحادیه جهانی کشتی از جام شاهد

کنستانتین میخایلوف معتقد است رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد در سطح قابل قبولی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میخایلوف با بیان اینکه ایران با توجه به پیشنهاد شده به اتحادیه جهانی جام شاهد را در رده سنی جوانان و تیم به تیم برگزار کرد گفت: در این شیوه برگزاری شاهد مسابقات و مبارزات دیدنی بودیم و حضور کشورهای مدعی از جمله روسیه، اوکراین، گرجستان و قرقیزستان در کنار کشتی گیران ایرانی باعث شد رقابت های جذاب و فشرده ای را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: به شخصه از نحوه میزبانی و برگزاری مسابقات از سوی ایران رضایت دارم و تماشاگران ایرانی در مسابقات فینال استقبال خوبی از رقابت ها داشتند.

میخایلوف در پایان خاطر نشان کرد: کلاس بین المللی داوری به میزبانی ایران نیز در سطح خوبی برگزار شد و من از نحوه برگزاری دوره رضایت دارم.

کد مطلب 2954122

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