کتاب های دفاع مقدس فرهنگ شهدا را ترویج می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کتاب های حوزه دفاع مقدس نقش مهمی در ترویج فرهنگ شهدا در جامعه دارد، گفت: کتاب های حوزه دفاع مقدس از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و در عرصه های مختلف در دسترس است.

وی افزود: کتاب می تواند واقعیت های هشت سال دفاع مقدس و رشادت ها و فداکاری رزمندگان اسلام به نسل جوان امروز را بیان کند و فرهنگ و اخلاق شهدا را در جامعه ترویج دهد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دشمنان در تلاش هستند که از فضاهای مختلف رسانه ای مانند ماهواره و فضای مجازی در مسیر کم ارزش کردن ارزش های اسلامی در جامعه استفاده کنند و فرهنگ های غیر اسلامی خود را در جامعه ترویج دهند.

عباس عباسی عنوان کرد: چاپ کتاب و تولید برنامه های چند رسانه ای با موضوع دفاع مقدس در حوزه های خاطرات جنگ، طنز، داستان کوتاه، اسناد و... می تواند نقش مهمی در تقویت فرهنگ ایثار در جامعه ایفا کند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در استان چهارمحال و بختیاری به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس محصولات نرم افزاری نظیر نرم افزار شهدای عملیات بیت المقدس استان، مجموعه مستند تلویزیونی سرداران شهید استان چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه هفته گذشته در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت که این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های بین المللی شهرکرد دایر است.

حضور ۴۰۰ ناشر کشوری در این نمایشگاه از ویژگی های ممتاز این نمایشگاه است.