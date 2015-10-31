تشکیل قرارگاه سایبری در کشور/ بسیاری از هکرهای دشمن شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ حاتمی پیش از ظهر شنبه در همایش پدافند غیر عامل لرستان به انواع تهدیداتی که علیه کشور وجود دارد اشاره کرد و اظهار داشت: این تهدیدات به طور عمده ایدئولوژیکی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و سایبری هستند.

وی به نفوذ دشمن از طریق فضای سایبری در روابط شخصی و خانوادگی افراد اشاره کرد و افزود: سایبر از نظر ما بیشتر فرصت است تا تهدید اما چون این فضا مدیریت نمی شود برای کشور تهدید محسوب می شود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور افزود: حتی خصوصی ترین مباحث محافل کاری خیلی سریع پخش می شوند به همین دلیل به دولتمردان تاکید شده است از استفاده موبایل های هوشمند پرهیز کنند.

حاتمی اضافه کرد: با تشکیل قرارگاه سایبری در کشور موفق شده ایم بسیاری از هکرهای دشمن را شناسایی کنیم.

وی تهدیدات اقتصادی دشمن را کاهش مصنوعی و عامدانه قیمت نفت و همچنین رقابت خصمانه در صادرات خواند و عنوان کرد: یکی از تهدیدات ایدئولوژیک کشور شامل تفکر تکفیری و سلفی عربستان است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور با یادآوری این موضوع که قرارگاه های اقتصادی، امنیتی، سایبری و ... کشور شبانه روز در حال فعالیت هستند افزود: ما باید فناوری های دشمن را به خوبی بشناسیم تا در راستای خنثی سازی آن ها گام برداریم.

حاتمی به اهداف دفاع غیر عامل اشاره کرد و گفت: صرفه جویی کلان اقتصادی، تحمیل هزینه بیشتر به دشمن، حفظ مراکز حیاتی مانند (مراکز اقتصادی، سیاسی، نظامی، ارتباطی و ...)، حفظ نیروها برای ضربه زدن در زمان و مکان مناسب به دشمن و سبک ابتکار عمل از دشمن از اهداف پدافند غیر عامل هستند.

وی تعداد حمله های تروریستی علیه کشور از سال ۵۷ تا ۸۹ را ۴۸۶ حمله برشمرد و بیان کرد: در این حمله ها سه هزار و ۵۶۷ نفر زخمی و هزار و ۲۹۶ نفر کشته شدند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور ادامه داد: این حملات تروریستی شامل ۸۹ ترور، ۲۶۲ بمب گذاری و ۱۴ مورد گروگان گیری بوده اند.

حاتمی افزود: لرستان چهار مرتبه مورد حملات تروریستی قرار گرفته که این حملات ۱۸ مجروح و سه کشته را داشته است.

وی با بیان اینکه ایران در حوزه های مربوط به انرژی قرار بود بسیار زیاد مورد حملات تروریستی واقع شود عنوان کرد: با اقدامات به موقع نیروهای عملیاتی کشور تا کنون حمله خاصی صورت نگرفته است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل کشور تعداد شهرهای کشور را برای اساس سرشماری سال ۸۸ حدود ۷۰۰ شهر و تعداد روستاهای آن را هفت هزار و ۱۰۵ روستا دانست و گفت: برای تامین پوشش ضد هوایی ۷۰۰ شهر به ۲۳ هزار قبضه توپ و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی انسانی در قالب هفت هزار و ۵۰۰ گردان پدافند هوایی نیاز است.