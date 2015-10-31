نمایشگاه آثار چوب در سازمان میراث فرهنگی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، این معاونت در راستای برنامه های ترویجی خود و در راستای حمایت از هنرمندان جوان این عرصه، نمایشگاهی از آثار حجمی چوب و منبت خانم زهرا بابازاده را در معرض دید علاقمندان قرار داده است.

در این رویداد هنری که به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت، مجموعه از آثار حجم چوب، ترکیب چوب و فلز و نمونه‌های زیبا و خلاقانه ای از خودکارهای منبت این هنرمند جوان ارائه شده و بدین وسیله جلوه هایی زیبا از صنایع دستی ایران به نمایش درآمده است.

زهرا بابازاده از جوانان هنرمند کشورمان است که مدت بیش از ۱۰ سال است که در این زمینه فعالیت دارد و تاکنون در نمایشگاه های متعددی در ایران آثارش را ارائه کرده است. وی تا کنون توانسته نشان ملی مرغوبیت را برای برخی از آثارش کسب کند.

این نمایشگاه به همت اراده کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی برگزار شده و علاقمندان می توانند از مورخ شنبه ۹ آبان لغایت ۱۳ آبان ۱۳۹۴ از ساعت ۹ تا ۱۶ به محل ساختمان شماره یک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مراجعه کنند.