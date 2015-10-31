۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۵

سرپرست دانشگاه خبر داد:

تسریع رسیدگی به پرونده اعضا هیات علمی دانشگاه پیام نور

سرپرست دانشگاه پیام نور با اشاره به وضعیت پرونده های جذب اعضای هیات علمی دانشگاه گفت: سازماندهی وضعیت اعضای هیات علمی و تسریع رسیدگی به پرونده اعضا از دیگر اولویت های مهم این دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی گفت: در حال حاضر تکمیل و افتتاح پروژه‌هایی که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، در دستور کار قرار دارد و تمام تلاش خود را برای استفاده از منابع مختلف و تکمیل سایر پروژه های عمرانی و آموزشی خواهیم داشت.

وی با اشاره به وضعیت پرونده های جذب اعضای هیات علمی دانشگاه افزود: سازماندهی وضعیت اعضای هیات علمی و تسریع رسیدگی به پرونده اعضا از دیگر اولویت های مهم این دانشگاه است.

سرپرست دانشگاه پیام نور درخصوص صرفه جویی و استفاده از منابع مالی دانشگاه عنوان کرد: در دنیای کنونی و با توجه به رشد روزافزون فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، باید طرح ها را به سرعت و دقت بیشتر به مرحله اجرا درآورد تا باعث تحمیل هزینه های کمتر به مجموعه و حرکت سریع تر به سمت استانداردهای بین المللی شود.

وی خاطرنشان کرد: با اتحاد و همدلی و همبستگی خانواده بزرگ دانشگاه پیام نور می توانیم در راستای اعتلای بیشتر و حفظ دستاوردهای علمی، آموزشی و پژوهشی و اهداف متعالی گام های موثری برداریم.

زهرا سیفی

