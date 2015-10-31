به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان استان البرز با حضور اصحاب رسانه پیش از ظهر امروز در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین روحی یزدی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان در استان با اعلام اینکه در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هستیم، گفت: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران از مبارزه با استکبار جهانی کوتاه نخواهد آمد.

وی در ادامه هدف شیطان بزرگ را نفوذ در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: باید روحیه استکبار ستیزی بیش از گذشته تقویت شود.

رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان در استان البرز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب بر مسئله نفوذ دشمن تاکید دارند چرا که آمریکا قصد نفوذ در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را دارد به همین منظور رهبری با قاطعیت مذاکره با آمریکا را ممنوع کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین روحی یزدی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال تغییر باورهای جوانان و نوجونان ایرانی است، افزود: آمریکا و غرب درصدد هستند با نفوذ در باورهای جوانان و نوجوانان ایرانی آنها را بی هویت کنند تا به راحتی به اهداف شوم خود دست یابند.

دولت آمریکا مصداق بارز استکبار است

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز به اهمیت مراسم روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: در همه جای دنیا ایران را به عنوان کشوری استکبار ستیز می شناسند و ملت شریف ایران به ویژه دانش آموزان در این روز خشم و انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی و آمریکا نشان خواهند داد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با استکبار جز شناسنامه نظام جمهوری اسلامی است، گفت: ایران اسلامی از همه مظلومان جهان حمایت می کند و این ویژگی ایران را همه دنیا می شناسد.

رییس هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: ایشان مصداق بارز استکبار را حاکمان و دولت آمریکا می داند که هیچ وقت دست از تجاوزگری برنداشته است.

وی بیان کرد: ملت شریف ایران اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی و با تبعیت از امام راحل در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرده است.

رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان در استان البرز به مسئله برجام نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا در مسئله برجام وعده داد که شرایط را بپذیرد و نسبت به برخی از امور هسته ای کوتاه بیاید و تحریم ها را بردارد ولی پس از تصویب برجام تغییری در مواضع آمریکا ایجاد نشد.

اعلام مسیر راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شهرستان‌های استان البرز

حجت الاسلام روحی یزدی در ادامه مسیرهای راهپیمایی روز سیزده آبان در شهرستان های استان را اعلام کرد و گفت: مسیر راهپیمایی در شهرستان کرج از میدان توحید آغاز می شود و با عبور از بلوار امامزاده حسن(ع) به مصلی امام خمینی(ره) ختم می شود.

وی در ادامه مسیر راهپیمایی در شهرستان ساوجبلاغ را میدان شهدا - بلوار امام خمینی(ره) - بلوار مصلی - مصلی نماز جمعه اعلام کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز مسیر راهپیمایی در شهرستان فردیس را فلکه اول به سمت مصلی این شهرستان اعلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین روحی یزدی مسیر راهپیمایی در شهرستان اشتهارد را خیابان دکتر چمران - خیابان امام خمینی(ره) به سمت گلزار شهدای این شهرستان اعلام کرد.

وی مسیر راهپیمایی در شهرستان طالقان را میدان جلال آل احمد - میدان شهید فلاحی - مسجد جامع و مسیر راهپیمایی در شهرستان نظرآباد را در دو مسیر شامل مسیر پسران، خیابان شهدای شمالی - خیابان انقلاب - میدان جانبازان - میدان سپاه و مسیر دانش آموزان دختر را خیابان شهید شیرودی - بلوار شهید سلطانی -میدان سپاه اعلام کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان گفت: برنامه های فرهنگی در این روز با همکاری بسیج دانشجویی استان برگزار می شود.