۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۸:۳۷

آغاز فصل اسکی نزدیک است/ بازگشایی توچال در صورت ادامه بارش‌ها

بارش برف درارتفاعات توچال شرایط را برای بازگشایی این پیست در فصل اسکی ۹۴ مهیا کرده و در صورت ادامه روند بارش ها این پیست کار خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدمحمدرضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال با اشاره به بارش برف در ارتفاعات پیست اسکی داخل شهر پایتخت گفت: میزان بارش در ارتفاعات با بارش چند ساعته برف در ایستگاه هفتم به بیش از ۱۰ سانتیمتر رسیده که در صورت ادامه روند بارش ها در روزهای آینده به زودی شاهد بازگشایی پیست اسکی بین المللی توچال خواهیم بود.

یست اسکی توچال به عنوان "نزدیک ترین پیست اسکی به پایتخت" همه ساله پذیرای خیل عظیم ورزشکاران و علاقه مندان به ورزش اسکی است. مرسوم بوده است که فصل اسکی هر ساله با بازگشایی این پیست آغاز شود. 

