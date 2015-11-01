به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدمحمدرضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال با اشاره به بارش برف در ارتفاعات پیست اسکی داخل شهر پایتخت گفت: میزان بارش در ارتفاعات با بارش چند ساعته برف در ایستگاه هفتم به بیش از ۱۰ سانتیمتر رسیده که در صورت ادامه روند بارش ها در روزهای آینده به زودی شاهد بازگشایی پیست اسکی بین المللی توچال خواهیم بود.

یست اسکی توچال به عنوان "نزدیک ترین پیست اسکی به پایتخت" همه ساله پذیرای خیل عظیم ورزشکاران و علاقه مندان به ورزش اسکی است. مرسوم بوده است که فصل اسکی هر ساله با بازگشایی این پیست آغاز شود.