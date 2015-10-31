استقلال اقتصادی کشور در گرو کار مجاهدانه در عرصه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسن عالمی پیش از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه رساترین موعظهها در قرآن است با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در خصوص صفات و ویژگیهای انسانهای مؤمن، اظهار داشت: انسانی که به آیات پروردگار عالم مؤمن است قلبش مملو از ایمان بوده و وجود و جسم و جان خود را مطیع امر خداوند میداند.
وی با اشاره به ایام محرم بهعنوان ماه گرفتاریها و سختیهای اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، به ویژگیهای راستین پیروان ایشان که در خطبه ۱۸۲ نهجالبلاغه امام علی(ع) با عنوان برادران خود از آنها یادکرده اشاره و عنوان کرد: انسانهایی که نسبت به هویت دینی، ارزشهای توحیدی و اعتقادی غیرتمند هستند در حقیقت اسوه مردانگی و غیرتند.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پیام مقام معظم رهبری در خصوص شهادت سردار بزرگ حسین همدانی حاوی معنا و مفاهیمی بود که برگرفته از همین خطبه نهجالبلاغه است، ادامه داد: کسانی که در هنگام درگیری با فاسقان از هیچچیز نمیترسند برادران و یاوران واقعی امامت و ولایت هستند و تا هنگامیکه جامعه از این قبیل انسانها در درون خود داشته باشد نه ولایت و امامت خوار و ذلیل میشود و نه امت اسلامی ذلت میبیند.
آیتالله عالمی بابیان این نکته که اهل تفکر و اندیشه بودن از دیگر ویژگیهای برادران امامت است، اضافه کرد: این افراد سعی میکنند فرایض الهی را بهعنوان یک ابزار نجاتدهنده در سطح جامعه مطرح کنند و بدعتها را در بین مردم بزدایند تا سنت رسول خدا(ص) و دین اسلام همواره زنده باشد.
وی با تأکید بر اینکه یاوران امامت وقتی برای جهاد دعوت میشدند در آن حضور پیدا میکردند، گفت: این افراد همواره به امام و رهبرشان اعتماد میکردند.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این اوصاف و ویژگیها میتواند در همه ما یا باقوت وجود داشته باشد یا کمرنگ باشد، عنوان کرد: سعادت یک امت از بیان امیرالمؤمنین(ع)، درگرو داشتن این ویژگیها بهمنظور برادری با امامت و ولایت ترسیم میشود.
تبلیغها و توطئههای رنگارنگ علیه ارزشهای دینی و توحیدی افزایشیافته است
آیتالله عالمی با اشاره به اینکه سرعت و میزان دسترسی به اطلاعات در جهان امروز بسیار افزایشیافته، بیان کرد: مطابق آن تبلیغها و توطئههای رنگارنگ نیز علیه ارزشهای دینی و توحیدی افزایشیافته است.
وی در ادامه سخنان خود بابیان این نکته که باید تمام کسانی که در عرصه جهاد کشاورزی وظیفه و مسئولیتی دارند مجاهدانه کار کنند، گفت: کار کردن در جهاد کشاورزی یکی از شعبههای کار کردن در بندگی خداوند است و وظیفه مستقیم این افراد است که از آبوخاکی که خداوند در اختیار گذاشته حداکثر بهره و استفاده را ببریم، چراکه تأمین بخشی از حیات مردم جامعه به این گروه سپردهشده است.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشوری که ازلحاظ اقتصادی نتواند روی پای خود بایستد نمیتواند ادعای استقلال کند، افزود: زمانی میتوان این ادعا را داشت که ارزاق مردم را از آبوخاک و آنچه خداوند در اختیارمان گذاشته تأمین کنیم و هرچه بیشتر در این راه تلاش کنیم خداوند بر رحمت و فضلش میافزاید.
آیتالله عالمی در ادامه با اشاره به زحمات ۱۴ ساله حجتالاسلاموالمسلمین محمد نجفی زاده در مسئولیت حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، افزود: وی در طول ۳۰ سال خدمت در استانهای خراسان، ایلام و همدان، خدمات شایستهای ارائه داده است.
وی گفت: این خدمات و توفیقات در سازمان تنها با ارتباط صمیمانه، دوستانه و اعتقاد قلبی سایر کارکنان سازمان با مسئول ولیفقیه امکانپذیر است.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه حجتالاسلاموالمسلمین امین رضایی دولت با حکم سرپرست، مسئولیت حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان را بر عهده میگیرد، اضافه کرد: خدمت به مردم و نظام و ادامهدادن شیوه حجتالاسلاموالمسلمین نجفی زاده انتظار ما از سرپرست جدید است.
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