به گزارش خبرنگار مهر، عینالله صادقی ظهر شنبه در جلسه کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر که در سالن جلسات آموزش و پرورش قزوین برگزار شد، اظهار داشت: توجه به سلامت دانش آموزان دغدغه جدی مسئولان آموزشی است و تلاش میکنیم با برنامهریزی مدون این موضوع پیگیری شود.
صادقی بیان کرد: برای توزیع قرص آهن و تأمین نیاز دانش آموزان سالانه ۲۱ میلیون تومان هزینه میکنیم اما برخی اعلام کردند مصرف نمیشود با این وجود بررسیها نشان میدهد تاثیر لازم را داشته است.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش استان قزوین یادآور شد: توجه بهسلامت روانی و روحی دانش آموزان هم باید جدی گرفته شود و موارد متعددی داشتهایم که نتیجهبخش بوده است.
صادقی گفت: برگزاری دورههای آموزشی برای والدین، دانش آموزان و کارمندان و معلمان دستاوردهای خوبی داشته که امیدواریم با بهرهگیری از ایدههای دیگران نسبت به غنی شدن برنامهها کمک بگیریم.
جشنواره نوجوان سالم در قزوین برگزار میشود
صادقی در ادامه به برگزاری جشنواره نوجوان سالم در قزوین هم اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته این جشنواره با استقبال خوب دانش آموزان دوره متوسطه روبرو شد و بیش از پنج هزار نفر در آن شرکت کردند.
وی اضافه کرد: در سال جاری نیز پنجمین دوره جشنواره در قزوین برگزار خواهد شد که به دلیل دستاوردهای آن امسال در مقطع دبستان هم این دوره برگزار میشود.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش استان قزوین گفت: جشنواره امسال در شش رشته نقاشی، عکاسی، مقاله، نشریه دیواری، روزنامهنگاری، چندرسانهای و نرمافزار در مقطع متوسطه و دو رشته نقاشی و انشا برای دانش آموزان دبستان در اسفندماه برگزار خواهد شد.
استفاده از ظرفیت مشاوران در طرح مقابله با آسیبهای دانش آموزان
وی در خصوص ضرورت مقابله با آسیبهای اجتماعی که مدارس را تهدید میکند، اظهار داشت: درزمینهٔ اجرای طرحهای چهارگانه مقابله با آسیبهای تهدیدکننده در مدارس باید از ظرفیت مشاوران استفاده مطلوب شود.
صادقی گفت: با آسیبشناسی کارهای انجامشده درگذشته و استفاده از ایدههای جدی و دیدگاههای والدین و معلمان باید کارهای بهتری را در دوره جدید عملیاتی کنیم.
وی یادآور شد: با تشکیل بانک اطلاعاتی از آسیبهای اجتماعی که دانش آموزان را تهدید میکند و راهکارهای ارائهشده به دنبال تأثیرگذاری بیشتر طرحها در سال جاری هستیم.
صادقی از رسانههای گروهی خواست نسبت به اطلاعرسانی و همراهی با مجریان طرح برای کاهش آسیبهای اجتماعی که دانش آموزان را در معرض تهدید قراردادِه است، همکاری کنند.
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