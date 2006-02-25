به گزارش خبرگزاري "مهر"، استاندار ديالي در اين ديدار ضمن برشمردن ريشه هاي عميق و ديرينه تاريخي و فرهنگي و مذهبي دو كشور بر اراده دولت عراق و مسئولين محلي و استاني اين كشور براي ارتقاي روابط دو كشور و همچنين همكاري هاي استاني ايران و عراق تاكيد كرد.

وي ضمن برشمردن نيازمندي هاي عراق در شرايط كنوني و سرنوشت ساز به تجربيات سازندگي و پتانسيل ها و امكانات فني و تخصصي جمهوري اسلامي ايران اشاره و از حمايت و پشتيباني كشورمان از ملت و دولت عراق، تشكر و قدرداني كرد.

خاجي نيز در اين ديدار ضمن تسليت به مناسبت هتك حرمت حرم شريفين امامين عسگريين در سامرا بر حفظ وحدت بين شيعه و سني در شرايط كنوني عراق تاكيد كرد.

وي با استقبال از تداوم انجام سفرهاي مقامات دو كشور و مسئولين محلي و استاني، آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي ارائه كمك و خدمات در همه ابعاد به ملت و دولت عراق را اعلام كرد.

خاجي با تصريح بر اينكه دو ملت و دولت ايران و عراق در طول تاريخ همواره دشمنان مشتركي داشته كه به دنبال ايجاد تفرقه بين دو ملت و دولت بوده اند، ابراز اميدواري كرد در آينده با هوشياري و دقت نظر مسئولين دو كشور روابط به حد مطلوب و مورد نظر دو ملت ارتقا يابد.